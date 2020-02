Tom Holland su Ritorno al futuro: "Io nel reboot? No, è un film perfetto così"

Tom Holland in Ritorno al Futuro? L'attore non ha dubbi: non accetterebbe di girare il reboot, perché per lui il film di Robert Zemeckis non ha bisogno di remake o reboot di sorta. Negli ultimi giorni, un video deepfake di Ritorno al futuro con Tom Holland e Robert Downey jr. nei ruoli dei protagonisti è diventato virale e alla star di Spider-Man è stato chiesto un commento sul filmato in questione.

Intervistato da E!, Tom Holland si è detto contrario all'eventualità di girare un reboot di Ritorno al Futuro, nonostante molti fan siano rimasti colpiti dal video deepfake in cui Holland e Downey jr. potrebbero essere due perfetti Marty e Doc. "Non sarei interessato perché è un film perfetto così" - poi ha aggiunto - "Quando ho accettato il ruolo di Spider-Man, il mio obiettivo era quello di diventare il Marty McFly della mia generazione. E quando poi ho partecipato al tour promozionale del primo Spider-Man, un giornalista mi chiese: "Ti rendi conto che sei come Marty McFly in questo film? E io mi sono detto che andava bene così!"

Del resto, già nel 2017 Tom Holland aveva spiegato che il regista di Spider-Man: Homecoming, Jon Watts, gli aveva chiesto guardare diversi film anni '80, tra i più iconici, tra i quali anche Ritorno al futuro, ma anche Bella in Rosa, Breakfast Club e altri.

Ritorno al Futuro 4: ecco il sequel che (non) vorremmo

Per quanto riguarda un reboot o un remake di Ritorno al Futuro, su questo argomento Robert Zemeckis è sempre stato molto chiaro: "Un remake si farà quando io e il co-sceneggiatore Bob Gale saremo morti." Lo aveva detto nel 2015 e tre anni dopo è stato ancora più categorico: "Non ci sarà mai e poi mai, nel modo più assoluto, un Ritorno al Futuro 4. Non ci saranno altri Ritorno al futuro".