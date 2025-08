Tom Holland sarà il nuovo 007? "L'anno prossimo sarò molto impegnato, mi prenderò una pausa nel 2027"

Tra le riprese di The Odyssey e Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland riflette sul bisogno di pause, sull'idea di interpretare 007 e sull'ambizione di passare alla commedia.

Sempre più al centro del cinema globale, Tom Holland alterna set di grandi produzioni a momenti di silenzio scelto. In un'intervista a GQ UK, l'attore inglese parla di equilibrio, sogni da 007 e voglia di leggerezza. Nel frattempo, tra Nolan, Marvel e rumore di shaker, il suo nome continua a brillare, con due titoli forti in arrivo nel 2026.

Tra Bond e burnout: la corsa controllata di Tom Holland

Per chi pensava che Tom Holland si fosse preso una lunga vacanza dopo The Crowded Room, è tempo di aggiornare il calendario: il 2026 sarà un anno pieno, con The Odyssey di Christopher Nolan in uscita il 17 luglio e Spider-Man: Brand New Day solo due settimane dopo.

Uno scatto con Tom Holland

Entrambi i film segnano il ritorno di Holland sul grande schermo dopo l'action Uncharted del 2022 e la serie targata Apple TV+ che lo ha profondamente provato: "Quella serie mi ha spezzato", confessò in occasione del lancio. Una stanchezza emotiva tale da spingerlo a una pausa quasi annuale dalla recitazione.

"Mi sento davvero fortunato a essere in un punto della carriera in cui posso permettermi di fermarmi, ricaricare e tornare con energia", ha raccontato a GQ UK. E aggiunge, con consapevolezza: "Non puoi essere in ogni film, e non puoi dare il meglio se sei esausto."

L'esperienza lo ha portato a fissare dei confini precisi: "Ho imparato che è importante saper dire basta - essere consapevoli di quanto si lavora". E anche se il prossimo anno sarà intenso, nel 2027 Holland prevede di rallentare di nuovo: "Probabilmente mi prenderò un altro po' di tempo."

Il sogno 007 e una virata verso la commedia

Nel frattempo, il suo nome continua a circolare nei salotti del gossip cinematografico. In cima alla lista? Il più ambito dei ruoli britannici: James Bond. Il prossimo film sull'agente segreto sarà diretto da Denis Villeneuve su sceneggiatura di Steven Knight (Peaky Blinders), con Amazon MGM e Amy Pascal - storica collaboratrice di Holland nei film di Spider-Man - alla produzione. Se davvero 007 dovesse ringiovanire, come molti indizi suggeriscono, il volto da "ragazzo della porta accanto" di Tom diventerebbe improvvisamente perfetto.

Tom Holland sul set

Incalzato da Gordon Ramsay, Holland ha risposto con un mezzo sorriso: "Ascolta, ci sono speculazioni in giro. Per ora teniamole al minimo. Ci arriveremo, un giorno." Ma poi ha lasciato intendere che l'idea lo stuzzica: "Amico, ogni giovane attore inglese sogna quel ruolo: è il culmine della nostra industria."

Nel frattempo, l'attore non smette di esplorare nuovi orizzonti: "Penso che mi piacerebbe fare una commedia pura. Quel genere ha subito un duro colpo negli ultimi anni. Mi piacerebbe lavorare a qualcosa dove la domanda non è 'come aggiungiamo emozione?' ma 'come facciamo ridere il più possibile?'"

Un desiderio che arriva dopo anni di ruoli intensi e impegnativi, e che si accompagna a nuovi progetti fuori dallo schermo: durante la pausa dalle riprese, Holland ha lanciato la sua birra analcolica Bero e si è dedicato alla sua fondazione benefica.

Ma se il giovane Holland vuole prendersi una pausa dalla recitazione, come potrebbe impugnare la pistola di 007? Forse la sua carriera, come la sua energia, saranno tutto fuorché in pausa?