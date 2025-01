Tom Holland rivela il suo segreto legato a Spider-Man: "Ho dovuto nasconderlo"

Non è soltanto il più recente attore ad interpretare l'amichevole Spider-Man di quartiere, ma Tom Holland è anche un suo grandissimo fan. E lo dimostra in questo modo che lui stesso ha definito "imbarazzante".

Tom Holland, l'amato interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente fatto una confessione sorprendente e alquanto imbarazzante riguardo al suo fanatismo per il personaggio. Durante un'intervista, diventata virale sui social media negli ultimi giorni, l'attore ha ammesso di aver inconsapevolmente creato un "santuario" dedicato a Spider-Man... tutto grazie ai Funko Pop!

Tom Holland e il suo santuario dedicato a Spider-Man

"Adoro i Funko Pop. Valgono ogni centesimo," ha dichiarato Holland nella clip. "Ho raccolto tutti i miei Funko Pop e li ho tenuti in casa per un po'. Ma a un certo punto sembrava che avessi un santuario dedicato a me stesso." Imbarazzato dalla situazione, Holland ha deciso di nascondere la sua collezione: "Ho dovuto liberarmene perché era piuttosto imbarazzante, quindi ora sono in un armadio. Ma li adoro."

Una scena dello Spider-Man di Tom Holland

Nonostante il momento di autocritica, la confessione non ha certo minato il fascino dell'attore, recentemente fidanzatosi con Zendaya, co-protagonista nei film di Spider-Man. La coppia ha persino letto insieme la sceneggiatura del tanto atteso Spider-Man 4, e Holland ha condiviso il loro entusiasmo per il progetto: "Abbiamo letto il copione insieme e a volte sobbalzavamo per lo stupore. È davvero un film che merita il rispetto dei fan."

Zendaya ai Golden Globes con un anello di fidanzamento? La risposta di Tom Holland

Con un'uscita fissata per il 26 luglio 2026, Spider-Man 4 sarà diretto da Destin Daniel Cretton e scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers. Anche se i dettagli sui villain restano avvolti nel mistero, l'attesa cresce di giorno in giorno.