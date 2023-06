Tom Holland: 'Mi prendo un anno di pausa. Le riprese di The Crowded Room mi hanno devastato'

Tom Holland ha annunciato l'intenzione di prendersi un anno di pausa dalla recitazione dopo la devastante lavorazione della serie Apple TV+ The Crowded Room. L'attore lo ha comunicato in una recente intervista video con Extra.

The Crowded Room: Tom Holland in una scena

Tom Holland ha parlato a lungo del suo impegno in The Crowded Room, thriller poliziesco in cui veste i panni di Danny Sullivan, che viene arrestato nell'estate del 1979 a causa del suo coinvolgimento in una sparatoria al Rockefeller Center. Lo show è basato sui veri crimini di Billy Milligan, a cui è stato diagnosticato un disturbo dissociativo dell'identità.

"È stato un periodo difficile, sicuramente", ha detto l'attore inglese. "Stavamo esplorando alcune emozioni che sicuramente non avevo mai provato prima. E poi, per di più, essere un produttore, affrontare i problemi quotidiani che si presentano con qualsiasi set cinematografico, ha solo aggiunto un livello extra di pressione.

Holland ha ammesso di aver "adorato la curva di apprendimento per diventare un produttore", ma destreggiarsi tra due ruoli mentre interpretava un personaggio in un grave stato di salute mentale lo ha spinto oltre il suo punto di rottura.

Tom Holland ha raggiunto il punto di rottura

The Crowded Room: un primo piano di Tom Holland

"Non sono estraneo al duro lavoro", ha spiegato la star di Spider-Man. "Ho vissuto con l'idea che il duro lavoro è un buon lavoro. Poi la serie mi ha distrutto. È arrivata un momento in cui avevo bisogno di una pausa, così sono scomparso, sono andato in Messico per una settimana e mi sono divertito in spiaggia. Ora mi prendo un anno di pausa, e questo è il risultato di quanto sia stato difficile questo show. Non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire. Sento che il nostro duro lavoro non è stato vano".

Di recente, Tom Holland ha rivelato come The Crowded Room lo abbia aiutato ad affrontare i suoi problemi di dipendenza, spiegando di essere sobrio da un anno e quattro mesi.