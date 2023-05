Tom Holland: "Sono sobrio da un anno, The Crowded Room mi ha aiutato ad affrontare la mia dipendenza"

Tom Holland si confessa e spiega come il ruolo di protagonista nel crime The Crowded Room lo abbia spinto ad affrontare i suoi problemi di dipendenza.

Tom Holland ha rivelato che l'impegno nella serie Apple TV+ The Crowded Room lo ha aiutato ad affrontare i suoi demoni personali spingendolo a combattere la dipendenza dall'alcool.

In una recente intervista per Entertainment Weekly la star di Spider-Man, che ritroveremo a partire dal 9 giugno nella serie crime Apple TV+ The Crowded Room a fianco di Amanda Seyfried e Sasha Lane, ha rivelato come lo show lo abbia spinto a guardarsi dento e affrontare le proprie debolezze grazie alle somiglianze col personaggio che è stato chiamato ad affrontare.

Di cosa parla The Crowded Room

The Crowded Room: un primo piano di Tom Holland

Al centro di The Crowded Room troviamo Danny Sullivan, arrestato nell'estate del 1979 per via del suo coinvolgimento in una sparatoria al Rockefeller Center. Lo show è basato sui veri crimini commessi da Billy Milligan, a cui è stato diagnosticato un disturbo dissociativo dell'identità.

"Mi sono rivisto nel personaggio anche per quanto riguarda la mia vita privata", ha confessato Tom Holland. "Ricordo di aver attraversato una crisi a casa e di aver pensato, 'Mi raderò la testa. Ho bisogno di radermi la testa perché ho bisogno di sbarazzarmi di questo personaggio.' E, ovviamente, eravamo a metà delle riprese, quindi ho deciso di non farlo... È stato diverso da qualsiasi cosa avessi mai sperimentato prima".

Come affrontare il malessere interiore

Tom Holland ha descritto The Crowded Room come "uno sguardo sul potere della mente umana e sui modi in cui possiamo affrontare il trauma". Nella sua intervista a EW, l'attore inglese ha rivelato di essere sobrio da un anno e quattro mesi, attribuendo alla serie Apple TV + il merito di aver cambiato le sue opinioni sulla propria salute mentale:

"Imparare a conoscere la salute mentale e il suo potere, parlare con gli psichiatri delle lotte di Danny e Billy è stato qualcosa che è stato così istruttivo per la mia vita. Mi ha insegnato a riconoscere fattori scatenanti come i social media, che mi stressano. Spero che gli spettatori di The Crowded Room imparino ad avere più rispetto e comprensione per le persone che stanno attraversando problemi di salute mentale".