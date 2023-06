Spider-Man 4, Tom Holland: 'Sarei fortunato a interpretare di nuovo Peter Parker'

Tom Holland è tornato a parlare della possibilità di essere protagonista di Spider-Man 4, spiegando perché sarebbe felice di tornare sul set.

Intervistato dal sito ScreenRant, l'interprete di Peter Parker ha però ribadito che il suo ritorno non è ancora certo e bisognerà quindi attendere per scoprire se verrà girato un sequel.

Le nuove dichiarazioni di Tom

Alla domanda relativa al villain che gli piacerebbe affrontare nel caso in cui venisse realizzato Spider-Man 4, Tom Holland ha ammesso: "Si tratta di una domanda realmente difficile. Voglio dire, Spider-Man ha probabilmente alcuni dei migliori villain nel mondo dei fumetti".

L'attore ha quindi sottolineato: "Amo il personaggio. Adoro Spider-Man. Sarei fortunato a interpretarlo di nuovo, ma dovremo scoprire se accadrà".

La conferma della produttrice

Spider-Man: No Way Home, Tom Hollandin una sequenza

La produttrice Amy Pascal, durante la première di Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha inoltre aggiunto: "Faremo un altro film? Certo, lo faremo. Siamo impegnati nel processo, ma durante lo sciopero degli sceneggiatori non lavora nessuno. Siamo tutti dei sostenitori e, non appena troveranno un accordo, inizieremo lo sviluppo".