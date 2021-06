Loki, Tom Hiddleston commenta la performance di Matt Damon: "Vuole rubarmi il personaggio"

Tom Hiddleston, star di Loki nuova serie targata Disney+, è tornato a parlare del cameo di Matt Damon nei panni del suo personaggio nel film Thor: Ragnarok, insinuando e scherzando che il suo collega voglia rubargli la parte.

Durante una divertente intervista con Jimmy Kimmel per la promozione di Loki, da poco disponibile su Disney+, Tom Hiddleston è stato istigato dal presentatore a parlare del suo "rivale" Matt Damon. Nel 2017, infatti, Matt Damon ha interpretato Loki in un cameo molto particolare in Thor: Ragnarok, interpretando il Dio in un'opera teatrale che prendeva in giro gli eventi del film precedente. Damon tornerà nel ruolo del finto Loki anche in Thor: Love and Thunder.

L'attore britannico ha risposto con molta simpatia, scherzando sul cameo di Matt Damon: "Loki, come sappiamo, contiene moltitudini e in qualche modo contiene anche Matt Damon. Ma sembra che Matt voglia rubarmi il personaggio"

Loki è gender fluid: la conferma nel nuovo teaser della serie Disney+

Dal canto suo Jimmy Kimmel, che ha in atto una finta faida con Matt Damon da tempo immemore, ha commentato ironicamente: "Sì, prende sempre cose che non gli appartengono e cerca di entrare in posti in cui non è il benvenuto".

Tom Hiddleston, così, ha trovato la vendetta perfetta per il povero Matt Damon: "Tutto quello che posso dire è che la prossima volta che ci sarà un nuovo film di Jason Bourne, forse, in un'altra realtà, ci sarà un altro Jason Bourne che potrebbe apparire dietro l'angolo".

Uno scambio di battute molto divertente che, sicuramente, avranno divertito anche Matt Damon stesso. Noi sappiamo che ci sarà sempre un solo e unico Loki, ovvero Tom Hiddleston che finalmente è tornato con questa nuova serie, disponibile su Disney+, che sta già appassionando milioni di fan in tutto il mondo.