Tom Hardy non tornerà nella stagione 3 di Mobland?

La serie Mobland tornerà con la stagione 3, ma sembra dovrà fare i conti con l'assenza di Tom Hardy.

Le riprese del secondo ciclo di episodi della serie targata Paramount+, prodotta in collaborazione con 101 Studios, si sono già concluse nel mese di marzo.

L'uscita dal cast di Hardy

Secondo quanto rivelato dalle fonti di Variety, Tom Hardy non ha ricevuto l'invito a tornare sul set per realizzare la terza stagione a causa di alcuni problemi avuti con Jez Butterworth e il team di produttori di MobLand.

L'attore e i portavoce di Paramount+ e 101 Studios, attualmente, non hanno confermato, smentito o rilasciato commenti riguardanti l'indiscrezione pubblicata online.

Mobland. Tom Hardy in una scena della serie.

L'attore, già in passato, ha avuto dei problemi con colleghi e membri della troupe, come accaduto durante la realizzazione di Mad Max: Fury Road. Hardy ha ammesso la tensione e le liti con Charlize Theron e nel libro Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, scritto da Kyle Buchanan per svelare i retroscena del film diretto da George Miller, si parla anche di momenti in cui Hardy è stato aggressivo e irrispettoso.

Cosa racconta Mobland

MobLand, di cui potete leggere la nostra recensione della prima stagione, segue la storia della famiglia criminale londinese degli Harrigan e del loro fedele faccendiere, Harry Da Souza (interpretato da Tom Hardy), mentre combattono contro le autorità e altri criminali nel tentativo di mantenere il potere. Su queste pagine trovate .

Lo show è stato creato e scritto da Ronan Bennett e Jez Butterworth. Entrambi sono produttori esecutivi. Guy Ritchie è anche produttore esecutivo e ha diretto i primi due episodi. Hardy è produttore esecutivo oltre che protagonista. La serie è commissionata da Paramount+, prodotta in associazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios e distribuita da Paramount Global Content Distribution.