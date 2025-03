Tom Hardy protagonista della nuova serie di Guy Ritchie su Paramount+, ecco la data d'uscita e il trailer

Paramount+ ha svelato oggi che la nuova serie con protagonista Tom Hardy, intitolata MobLand, debutterà sulla piattaforma di streaming il 30 maggio prossimo, condividendo anche il trailer ufficiale.

Nella serie, Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan interpretano i leader di una potente famiglia criminale, impegnata in una feroce lotta per il potere all'interno di un vasto sindacato del crimine internazionale. Lo show è prodotto in collaborazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios ed è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

MobLand vanta un cast eccezionale, tra cui I già citati Tom Hardy (Venom: The Last Dance) e Pierce Brosnan (Die Another Day), Paddy Considine (House Of The Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci's Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Fate: The Winx Saga), Lisa Dwan (Blackshore), Emily Barber (Industry) e Helen Mirren (The Queen).

Una famiglia criminale dilaniata da una lotta per il potere

Venom: The Last Dance – Tom Hardy in una scena

Nel trailer della serie si anticipa una sanguinosa lotta per il potere che vedrà Tom Hardy nei panni di un uomo fedele e leale al boss, pronto a intervenire per risolvere i vari problemi che si ritrova ad affrontare.

Il regista Guy Ritchie si concentra sul set del suo film Sherlock Holmes

Prodotta in associazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios, MobLand è distribuita da Paramount Global Content Distribution. È prodotta da Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, Tom Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.

Il mese prossimo, inoltre, Tom Hardy sarà protagonista del film Havoc, che arriverà in streaming su Netflix ed è diretto da Gareth Evans, già apprezzato regista di The Raid e Gangs of London. Di seguito il trailer di MobLand.