Mad Max: Fury Road, Tom Hardy ha sputato ad Armie Hammer durante l'audizione... e ha avuto il ruolo

Non priva di emozioni l'audizione che ha permesso a Tom Hardy di conquistare il ruolo di protagonista in Mad Max: Fury Road dopo aver sputato ad Armie Hammer.

Mad Max: Fury Road - Tom Hardy riguarda i giornalieri con George Miller

Il viaggio sulle montagne russe per il casting del protagonista di Mad Max: Fury Road di George Miller è documentato nel libro di Kyle Buchanan Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, di prossima uscita. Un estratto pubblicato da Vulture rivela che il casting di Max Rockatansky si era ridotto a Tom Hardy, Armie Hammer e Jeremy Renner dopo una ricerca affannosa che aveva incluso anche Michael Fassbender, Joel Kinnaman, Heath Ledger, Eric Bana e altri.

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Tom Hardy menytre impugna la pistola

Buchanan, che è anche l'editorialista della stagione dei premi per il New York Times, riferisce: "Verso la fine del processo, Hardy è emerso come front-runner insieme a Jeremy Renner e Armie Hammer. Hardy e Hammer hanno persino letto insieme come parte della loro audizione, e quando Hardy ha digrignato i denti e sputato al suo compagno di scena, Hammer ha detto a Miller che Hardy meritava più di lui di essere Max".

Il cameraman dell'audizione Todd Matthew Grossman ha detto a Buchanan: "Jeremy e Armie erano ugualmente meravigliosi, ma c'era qualcosa in Tom che lo faceva davvero sembrare Max, senza dubbio. Aveva quel tipo di aridità emotiva repressa che avresti trovato dopo un'apocalisse e, sepolto sotto di essa, disprezzo per il mondo. C'era questa intensità che bruciava attraverso l'obiettivo".

Mad Max: Fury Road: i 5 elementi più sorprendenti

Miller ha aggiunto: "Ho avuto la stessa sensazione su Tom di quando Mel Gibson è entrato per la prima volta nella stanza, c'era una sorta di fascino spigoloso, il carisma degli animali. Non sai cosa sta succedendo nelle loro profondità interiori, eppure sono estremamente attraenti".

Forse la rivelazione più sorprendente sul casting fatta in Blood, Sweat & Chrome è la conferma che George Miller era interessato a ingaggiare il rapper Eminem nel ruolo principale di Max molto prima che Tom Hardy entrasse nel processo. Miller conferma: "Aveva fatto 8 Mile e l'ho trovato davvero interessante, ho pensato 'Ha quella qualità'. Avevamo fatto il primo Happy Feet con la defunta Brittany Murphy, e lei aveva recitato in 8 Mile, quindi le ho chiesto com'era e se lui potesse essere interessato. Non aveva riserve nel dire che talento meraviglioso fosse Eminem. Così lo abbiamo contatto, ma quando gli ho detto che avremmo girato in Australia, semplicemente non voleva allontanarsi da casa ".

