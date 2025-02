Tom Hardy lotta contro il crimine nel teaser trailer di Havoc

Netflix ha condiviso online il teaser del film Havoc, con star Tom Hardy, in arrivo il 25 aprile sulla piattaforma di streaming.

Il thriller è scritto e diretto da Gareth Evans, già autore del film The Raid e della serie Gangs of London.

Il teaser del film Havoc

Nel film il protagonista Tom Hardy ha il ruolo del detective Walker, mostrato alle prese con criminali e situazioni complicate, mentre nella sua città la violenza e il caos sembrano prendere il controllo. Dopo un traffico di droga andato storto, Walker deve aprirsi un varco nel mondo della criminalità per salvare il figlio di un politico, finendo per portare alla luce una fitta rete di corruzione e complotti che attanagliano l'intera città.

Il trailer di Havoc anticipa sparatorie, scontri, complotti e intrighi che renderanno davvero complicata la vita del protagonista.

Ecco il video:

I dettagli del thriller

Il film è scritto e diretto da Gareth Evans (The Raid - Redenzione, Gangs of London) e interpretato da Tom Hardy, Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Michelle Waterson, Sunny Pang, Jim Caesar, Xelia Mendes-Jones, Yeo Yann Yann, Timothy Olyphant e Forest Whitaker.

Il filmmaker, recentemente, parlando delle riprese aggiuntive, aveva dichiarato: "Mi hanno permesso di snellire meglio il film e di renderlo quello che doveva essere fin dall'inizio, ovvero un action-thriller dal ritmo serrato e incalzante con molti riferimenti al cinema di Hong Kong con cui sono cresciuto".

Evans ha aggiunto: "Quando si tratta di un film chiamato Havoc, con me e Tom Hardy, potete stare tranquilli che il focus è l'azione pura. Questo è l'obiettivo principale. Ma con Tom abbiamo anche una performance centrale intensamente muscolare e un personaggio davvero ben sviluppato. C'è molto da scoprire anche sotto la superficie".