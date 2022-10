Tom Hanks è un vedovo che odia tutti nel trailer italiano di Non così vicino

Il romanzo svedese L'uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman è alla base del film con Tom Hanks Non così vicino, di cui è stato svelato il trailer italiano.

Tom Hanks interpreta Otto, un vedovo solitario e intrattabile, nel trailer italiano di Non così vicino, adattamento diretto da Marc Forster del romanzo di Fredrik Backman L'uomo che metteva in ordine il mondo. L'uscita italiana di Non così vicino è fissata al 16 febbraio 2023.

Nel trailer facciamo la conoscenza di Otto Anderson (Tom Hanks), vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

Anche Rachel Keller e Manuel Garcia-Rulfo recitano in Non così vicino, scritto dallo sceneggiatore candidato all'Oscar David Magee. Il romanzo è stato adattato per la prima volta nel 2015 nel film svedese Mr. Ove, scritto e diretto da Hannes Holm, che all'epoca è stato nominato agli Academy Awards come miglior film in lingua straniera, miglior trucco e acconciatura.

Tom Hanks, anche produttore, ha dichiarato alla rivista People che il film parla di "comunità e famiglia", dicendo: "Il modo in cui tratti i tuoi vicini, il modo in cui le persone possono riunirsi in qualsiasi momento di crisi più e più volte. Ogni volta che c'è un tornado, un'alluvione o qualcosa che colpisce una comunità molto particolare, tutti escono e aiutano gli altri".