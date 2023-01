Non così vicino, Tom Hanks: "Il regista mi ha dato un consiglio senza precedenti"

Tom Hanks ha rivelato che, durante le riprese di Non così vicino, Marc Forster gli ha dato un consiglio che prima d'ora non aveva mai ricevuto da un regista.

Tom Hanks non è stato nominato agli Oscar 2023 per Non così vicino ma la performance dell'attore nel dramma di Marc Forster ha conquistato sia il pubblico che la critica: per quanto sembri impossibile, una delle chiavi della sua interpretazione è stata un "consiglio senza precedenti" che il regista ha dato al veterano di Hollywood.

In Non così vicino, Hanks interpreta un vedovo che si è ritirato nella sua casa, emergendo solo per interagire con i suoi vicini quando fanno qualcosa che lo infastidisce a causa della sua età. Man mano che conosciamo Otto, capiamo perché è così triste e ci rendiamo conto che ha persino delle tendenze suicide.

Non è un argomento facile da affrontare e, durante un recente episodio del podcast di ReelBlend, la star ha rivelato di aver avuto una conversazione piuttosto peculiare con il regista, al fine di entrare nel giusto stato d'animo: "Non ti dirò di quale scena si tratta, ma è quando Otto si trova da solo a casa sua. Stavo pensando che la sequenza in questione fosse falsa ed esagerata."

"In quel momento Mark entra, si siede accanto a me e mi fa: 'Sai, ho un problema con questa scena perché non lo so, mi sembra così falsa... possiamo farla meno falsa?'. E io: 'Stai dicendo quello che c'è nella mia testa! Mark Forster, sei il primo regista con cui abbia mai lavorato che si è seduto su un set con me e mi ha detto: 'Per favore, rendila meno falsa'. Di solito vogliono l'esatto contrario: 'Puoi alzare un po' la falsità in questa scena? So che è molto realistico, ma questo è un film e deve essere un po' più falso'", ha concluso Tom Hanks.