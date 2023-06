Non così vicino, Grazie ragazzi, Princess, EO, Io vivo altrove!, La California e i voti del mese DVD-Blu-ray

La nostra rubrica mensile homevideo di recensioni blu-ray e DVD, si apre con Non così vicino, che vede Tom Hanks autore di una prova maiuscola nel remake di un film svedese di qualche anno fa. A seguire la commedia italiana Grazie ragazzi con Antonio Albanese nei panni di un attore teatrale impegnato a insegnare a recitare in un carcere, quindi è la volta di Princess, ovvero la vita quotidiana di una prostituta nigeriana a Ostia.

Non così vicino: Tom Hanks in una scena del film

Spazio poi a EO, il film che ha vinto ex aequo con Le otto montagne il premio della Giuria a Cannes con protagonista un asinello. Si passa poi a Io vivo altrove!, esordio alla regia di Giuseppe Battiston, quindi La California, curioso racconto di formazione ambientato nella pianura emiliana. A chiudere due film francesi: Un bel mattino con protagonista Léa Seydoux, e infine la black-comedy A letto con Sartre.

Non così vicino: la recensione del blu-ray

IL FILM. Remake di Mr. Ove, film svedese del 2017, Non così vicino è un film diretto da Marc Forster nel quale Tom Hanks offre un'altra grande prova del suo talento interpretando Otto, un vedovo solo ed arrabbiato con la vita, scorbutico e scontroso, che controlla in maniera ossessiva che i suoi vicini rispettino le regole. La sua infelicità è tale che sembra deciso a farla finita, ma quando ad abitare accanto a lui arriva una giovane famiglia chiassosa ed esuberante, le cose iniziano a cambiare. Nascerà così un'amicizia molto particolare e inattesa.

Non così vicino: Tom Hanks in una scena del film

IL BLU-RAY. Non così vicino è arrivato in homevideo col blu-ray distribuito da Plaion. Davvero superbo il video, ma anche l'audio con le tracce DTS HD 5.1 in italiano e inglese è convincente. I dialoghi, peraltro cristallini e dal timbro deciso, la fanno da padrone, ma quando necessario l'audio si dimostra ottimo, sottolineando effetti ambientali e colonna sonora non solo con l'utilizzo di tutti i diffusori, ma anche con un notevole appoggio dei bassi. Negli extra troviamo Violare le regole: girare "Non così vicino" (9'), in pratica un making of con focus sul protagonista, sul film originale svedese, e poi su casting, riprese e location. A seguire il video musicale "Til You're Home" (3') e In studio con Rita Wilson e Sebatian Yatra (3'), che parlano della canzone. A chiudere la scena cancellata Otto prepara la sua auto per i bambini (1').

Non così vicino: Tom Hanks in una scena del film

DA NON PERDERE. Come detto, la parte più convincente del blu-ray è il video, che presenta immagini sempre molto ben definite, sia sui primi piani porosi, sia nell'abitato che è il luogo principale della storia con tutti i suoi particolari tra auto, parcheggi e giardini, sia negli interni delle case. Il dettaglio è davvero granitico e spicca soprattutto sui vari abiti invernali dei protagonisti. Il croma appare piacevolmente naturale, con colori precisi, sfumature ricche, mentre il bianco della neve è brillante e i neri profondi.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Non così vicino, la recensione: Il bisbetico domato

Grazie ragazzi: la recensione del blu-ray

IL FILM. Diretto da Riccardo Milani e con Antonio Albanese nei panni del protagonista, Grazie ragazzi racconta di un attore di teatro in difficoltà, che da qualche tempo non calca le scene e si arrabatta doppiando dei film porno. Un giorno accetta di fare una breve esperienza come insegnante in un laboratorio teatrale in un istituto di detenzione. Dapprima scettico, via via Antonio creerà un feeling con alcuni detenuti e li farà crescere come attori per mettere su uno spettacolo di successo.

Grazie ragazzi: Fabrizio Bentivoglio e Antonio Albanese in una scena del film

IL BLU-RAY. Grazie ragazzi è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray CG-Vision. Ottimo il video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 è di buon livello, ben curato negli effetti ambientali, con corretta direzionalità nelle scene teatrali e capace di sfoderare i muscoli nei rombanti atterraggi degli aerei appena fuori dalla casa dove dorme il protagonista. Negli extra troviamo delle interviste alternati a momenti sul set: una al regista Riccardo Milani (5'), una ad Antonio Albanese (2' e mezzo) e un'altra al cast (2' e mezzo).

DA NON PERDERE. Il video è di alta qualità ed esalta l'alta definizione grazie a una fotografia luminosa, a un ottimo dettaglio e a una buona profondità di campo. Il quadro è eccellente anche nelle scene un po' più scure che si svolgono sul palco o nel dietro le quinte del teatro, con i dettagli ambientali che restano sempre ben definiti ed emergono dalle ombre. Vivace il croma con un nero profondo.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 6

Grazie ragazzi, recensione del film con Antonio Albanese: aspettando la bellezza

Princess: la recensione del blu-ray

IL FILM. Ha il tocco magico del neorealismo Princess, film di Roberto De Paolis con una strepitosa Glory Kevin, che interpreta una giovane clandestina nigeriana che si prostituisce per vivere in una pineta vicino Roma. Le sue giornate passano tra clienti più o meno corretti e rapporti a volte dolci altre volte burrascosi con le sue colleghe. Un giorno incontra un uomo che sembra disponibile davvero ad aiutarla, anzi a darle la possibilità di una vita diversa. Ma è difficile uscire dalla propria realtà.

Princess: un momento del film

IL BLU-RAY. Princess è disponibile anche in alta definizione con il blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion. Un prodotto tecnicamente molto buono, anche se povero di extra visto che è presente solamente il trailer. Il video è la parte migliore, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 fa in pieno il suo dovere, cercando di tenere testa ai dialoghi concitati, talvolta nella lingue delle prostitute, spesso in un inglese stentato (il tutto con puntuali sottotitoli), altre volte in italiano. Inoltre offre una buona apertura ambientale, restituendo bene l'energia della protagonista e le sue vicende.

DA NON PERDERE. Nonostante un girato a tratti convulso per stare a contatto con la vita di Princess, il video offre immagini sempre dettagliate, sia nella foresta piena di vegetazione, come negli interni o in altri esterni. La luminosità e il contrasto sono sempre ben calibrati, anche le scene scure non mostrano sbavature, a parte una lieve morbidezza nella definizione.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Princess, la recensione: una favola (ir)reale, tra poesia e amarezza

EO: la recensione del DVD

IL FILM. Arriva in homevideo il film che ha vinto ex aequo con Le otto montagne il premio della Giuria a Cannes. EO, diretto da Jerzy Skolimowski, segue la vita di un asino, dagli inizi in un circo fino a un lungo girovagare attraverso l'Europa incontrando l'umanità più varia e le culture più diverse, conoscendone gli aspetti migliori e quelli peggiori. Un suggestivo road movie poetico e visionario in cui prevale il punto di vista dell'animale.

Eo: una sequenza

IL DVD. Eo è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang/I Wonder-Arthous. Un prodotto povero di extra (c'è solo il trailer) ma ottimo sul piano tecnico. A partire da un video che è capace di gestire in modo adeguato, ovviamente nei limiti dello standard, tutte le trovate visionarie del regista, dal fuoco rosso intenso di numerose scene al formato molto particolare. Conservando sempre un buon dettaglio per essere un DVD, con ottimi primi piani dell'asinello, ma discreto anche nelle panoramiche e nelle scene scure, con poche sbavature.

DA NON PERDERE. Ancora più convincente l'audio, un Dolby Digital 5.1 per italiano e originale che risulta molto coinvolgente, capace di riprodurre l'incedere degli animali e i loro versi, oppure il vento o la potenza delle acque, con l'apporto di tutti i diffusori. Tutto quanto avviene attorno all'asino sprigiona energia sonora, con grande rilievo per la musica e i suoi effetti, che prevedono anche un massiccio apporto dei bassi.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

EO, la recensione: non si sevizia un asinello

Io vivo altrove!: la recensione del DVD

IL FILM. Debutto alla regia per Giuseppe Battiston, che in Io vivo altrove! si ritaglia anche un ruolo da protagonista assieme a Rolando Ravello. I due interpretano Biasutti e Perbellini, due uomini che si conoscono per caso e scoprono di avere in comune una certa allergia per la frenetica vita nella grande città. Quando Biasutti eredita una casa in collina dalla nonna, decidono per il grande salto andando a vivere in campagna e cercando l'autosufficienza. Ma le cose saranno molto complicate.

Io vivo altrove: un momento del film

IL DVD. Io vivo altrove! è arrivato in homevideo con il DVD CG-Adler, prodotto tecnicamente discreto ma povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video è soddisfacente per il dettaglio di primi e medi piani e per il croma vivace della campagna, ma sconta una certa rumorosità e parecchi intoppi nella riproduzione di elementi difficili come la vegetazione, dove affiorano i limiti del formato tra contorni incerti e aliasing.

DA NON PERDERE. Più convincente l'audio in Dolby Digital 5.1, che oltre a dialoghi puliti e dal buon timbro, presenta anche una buona ambienza generale, soprattutto nella movimentata vita di campagna dei due protagonisti, con effetti che coinvolgono tutti i diffusori anche se l'asse posteriore resta un po' timido. Più avvolgente la resa delle musiche.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Io vivo altrove!, la recensione: la natura che muove la vita e le altre stelle

La California: la recensione del DVD

IL FILM. Presentato all'ultima Festa del Cinema di Roma, La California esce ora in homevideo. Un racconto di formazione diretto da Cinzia Bomoll fra dramma e thriller, ambientato nella pianura emiliana che è la vera protagonista del film, al di là delle due gemelle al centro della storia, interpretate da Giulia Provvedi e Silvia Provvedi, note come le Donatella. Le due crescono con il papà punk allevatore di maiali e la madre afflitta da depressione post parto. Una di loro verrà trovata morta, ma non è un suicidio come tutti pensano.

La California: Nina Zilli in una scena del film

IL DVD. La California è disponibile in homevideo con il DVD CG-Officine Blu, un prodotto tecnicamente buono e più che sufficiente negli extra. Il video è convincente e limita al massimo i limiti del formato, che si vedono soprattutto sulle panoramiche della vegetazione. Per il resto il quadro resta abbastanza compatto, il dettaglio è discreto e il croma vivace con un nero profondo. L'audio in Dolby Digital 5.1 non si fa notare molto, se non in qualche intervento della colonna sonora e in alcune scene di maggior tensione, per il resto l'asse posteriore è un po' timido. Buoni i dialoghi.

DA NON PERDERE. Poco più di dieci minuti di extra, pochi ma interessanti per entrare di più nella realizzazione del film. Troviamo un'intervista alla regista e a parte del cast di 5' e mezzo, seguita da un backstage piuttosto curioso con momenti sul set di quasi 4 minuti. Oltre al trailer, completa il tutto una Photogallery di 3'.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 6,5

La California, recensione: Cinzia Bomoll racconta la cupa vita di provincia

Un bel mattino: la recensione del DVD

Un bel mattino: la copertina del DVD

IL FILM. Léa Seydoux è la protagonista di Un bel mattino, film diretto da Mia Hansen-Løve nel quale una giovane interprete è costretta a trovare una casa di cura decorosa per suo padre, uomo colto ma ormai afflitto da una progressiva demenza senile. Intanto vive con la figlia piccola e intraprende una relazione con un vecchio amico, ormai sposato, che incontra casualmente dopo tanto tempo. All'inizio il matrimonio di lui non sembra un ostacolo, ma quando le cose si fanno serie, il problema diventa evidente.

Un bel mattino: Melvil Poupaud, Léa Seydoux, Camille Leban Martins in una scena del film

IL DVD. Un bel mattino è arrivato in homevideo con il DVD CG-Teodora, poco più che sufficiente sul piano tecnico e povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è un po' zoppicante, con un quadro molto rumoroso non solo per il girato in 35mm, ma anche per una grana che solo in parte sembra naturale. Aspetto che influisce anche sul dettaglio, buono solo sui primi piani ma carente sul resto. Discreta la tenuta nelle scene scure, mentre il croma è molto vivace con rossi vigorosi.

DA NON PERDERE. Meglio l'audio, un Dolby Digital presente sia per l'italiano che il francese, che presenta dialoghi cristallini e dal buon timbro, ma è soddisfacente anche nella riproduzione dell'ambienza generale, dai momenti di sofferenza della protagonista nella casa di cura, alla vita di famiglia, ai ritrovi furtivi con l'amante. Avvolgente la colonna sonora.

I VOTI. Video: 6 - Audio: 7 - Extra: 4

Un bel mattino, la recensione: Mia Hansen-Løve fra passione e malinconia

A letto con Sartre: la recensione del DVD

IL FILM. Bizzarra black-comedy sull'esistenzialismo diretta da Samuel Benchetrit, A letto con Sartre è ambientata in una città portuale molto violenta dove però si fanno largo alcune storie dove prevale l'amore. Due scagnozzi del criminale Jeff decidono di aiutare la figlia del boss a organizzare una festa e usano metodi spicci per arruolare partecipanti. E mentre un altro tirapiedi del criminale scopre l'amore per il teatro, lo stesso Jeff scrive poesie per conquistare una cassiera del supermercato.

A letto con Sartre: una foto

IL DVD. A letto con Sartre è arrivato in homevideo con il DVD Mustang-I Wonder, tecnicamente valido ma povero di extra visto che c'è solamente il trailer. Molto buono il video, ma anche l'audio in Dolby Digital 5.1 fa il suo dovere quando viene chiamato in causa oltre ai dialoghi. In occasione di un'esplosione e di una sparatoria, sono infatti apprezzabili l'energia sprigionata dai bassi e gli effetti panning che denotano una perfetta direzionalità.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è molto convincente e mostra qualche sbavatura solo sui fondali di un paio di scene molto scure, dove affiorano dei pixel. Per il resto il quadro è compatto in ogni circostanza, il croma è vivace e soprattutto c'è un buonissimo dettaglio per il formato DVD, su primi e medi piani.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4