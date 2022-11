Tom Felton ricorda il provino disastroso con Anthony Hopkins per Hitchock: "Non sapevo quel che facevo"

Risale al 2012 Hitchock, film diretto da Sacha Gervasi e incentrato sul making of di Psycho, una delle opere seminali del compianto regista. A interpretarlo ci pensò il premio Oscar Anthony Hopkins e, a quanto pare, in lizza per entrare a far parte del cast c'era anche Tom Felton. Le cose non sono però andate per il verso giusto, come ha rivelato oggi l'attore ricordando il suo provino disastroso.

L'attore noto per il ruolo di Draco Malfoy nel franchise cinematografico di Harry Potter ha rivelato di aver clamorosamente fallito il suo provino, forse uno dei peggiori della sua carriera: "Non avevo mai visto Psycho e purtroppo il film era incentrato sulla sua realizzazione. In ogni caso sapevo di non essere adatto per la parte, lo sentivo a pelle. Chiamai il mio agente e gli dissi che forse non era il caso di presentarmi, ma lui insistette" ha dichiarato Tom Felton.

"Anthony Hopkins ha immediatamente capito che non sapevo quello che stessi facendo. Ho improvvisato con il mio peggior accento americano possibile in quelli che sono stati tre minuti di audizione davvero pessimi. Anthony ebbe un modo gentile per dirmi di sparire e me ne sono andato con la coda tra le gambe" ha concluso Tom Felton.

Del cast di Hitchock hanno poi fatto parte Scarlett Johansson, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Jessica Biel, e Danny Huston.