Harry Potter, Tom Felton sulla sua dipendenza dall'alcol "Bevevo birra e whisky tutti i giorni"

Tom Felton ha deciso di aprirsi nel suo nuovo libro di memorie intitolato Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard: dal trasferimento a Los Angeles della star di Harry Potter, alla dipendenza da alcol fino all'intervento di amici e famiglia per convincerlo ad accettare di andare in riabilitazione.

L'attore ha rivelato di essersi sentito sopraffatto nella città degli angeli, a causa di uno stile di vita glamour e da star del cinema, che non era conciliabile con la sua natura. Felton ha rivelato che dai 25 ai 30 anni "ha trascorso più ore, più notti, di quante ne voglia ricordare" in un bar di Los Angeles chiamato Barney's Beanery.

"Sono passato dall'essere non particolarmente interessato a bere al consumare regolarmente svariate pinte al giorno prima ancora che il sole tramontasse, e c'era sempre uno shot di whisky ad accompagnare ogni birra", ha scritto la star, aggiungendo che stava "bevendo per sfuggire da una situazione."

A proposito dell'intervento di amici e familiari e del periodo passato in riabilitazione, Tom Felton ha scritto: "Non credevo che il mio uso di sostanze giustificasse l'intervento, ma sono contento che sia successo perché mi ha portato brevemente lontano dal mondo che mi stava rendendo infelice e mi ha permesso di ottenere un po' di lucidità".