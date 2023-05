Tom Cruise riceve l'MTV Award 2023 mentre vola su un jet da combattimento: "Adoro intrattenervi"

La star di Top Gun: Marverick Tom Cruise ha ricevuto il premio per la migliore interpretazione in un film agli MTV Award 2023 mentre si trovava all'interno di un aereo da combattimento.

Tom Cruise ha portato una scarica di adrenalina alla cerimonia degli MTV Movie & TV Awards 2023 pronunciando il discorso di ringraziamento per la miglior performance in un film a bordo di un jet da combattimento in volo.

Durante la cerimonia che ha svelato i vincitori degli MTV Movie & TV Awards 2023, il sessantenne Tom Cruise ha ritirato il premio la migliore interpretazione in un film per il sequel di successo dello scorso anno Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick: 5 motivi per cui il sequel di Tom Cruise ha migliorato il film originale

In una clip in cui ringrazia gli spettatori, vediamo Cruise all'interno di un aereo da combattimento in alto nel cielo con indosso occhiali da sole mentre parla in cuffia. Il suo trofeo a forma di popcorn d'oro è all'interno dell'aereo con lui.

"Grazie mille per questo premio", ha detto il divo. "Faccio questi film per voi. Vi amo. Adoro intrattenervi. Sapere quanto vi piace, quanto lo apprezziate... non c'è sensazione migliore."

Prima di salutare, Tom Cruise ha vitato la sua prossima apparizione, l'action Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, nelle sale italiane dal 13 luglio, definendolo una "corsa sfrenata". Cruise ha aggiunto: "Passate un'estate meravigliosa. Grazie ancora per avermi permesso di intrattenervi. È un privilegio assoluto. Ci vediamo al cinema".