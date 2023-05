MTV Movie & TV Awards 2023: Scream VI, Tom Cruise, Pedro Pascal e Jennifer Coolidge tra i vincitori

Gli MTV Movie & TV Awards 2023 hanno decretato i loro vincitori in una cerimonia preregistrata tra lo sciopero degli sceneggiatori e i proclami di alcune star a sostegno del movimento. Tra le star che hanno trionfato l'inossidabile Tom Cruise, Pedro Pascal e la spumeggiante Jennifer Coolidge, mentre Scream VI è stato eletto miglior film dell'anno.

Drew Barrymore ha rinunciato alla conduzione della cerimonia per esprimere solidarietà agli autori e si è impegnata a tornare l'anno prossimo. L'attrice aveva già preregistrato il segmento di apertura in cui conmpare in scene di film come Cocainorso, M3GAN e Top Gun: Maverick, oltre a programmi TV come The White Lotus, il tutto vestita come Josie Gellar, il personaggio di Mai stata baciata.

Pedro Pascal ha vinto il premio come miglior eroe per il suo ruolo nella serie HBO The Last of Us. Pascal ha vinto un totale di tre trofei che includevano anche il miglior duo con la sua co-protagonista Bella Ramsey e il premio per la miglior serie andato a The Last of Us.

The Last of Us ha decretato la morte dell'eroe classico

"Vorrei che potessimo essere tutti insieme in modo da potervi guardare negli occhi e dirvi che tutti i giovani del mondo sono i miei eroi e che non sarei qui se non fosse per voi", ha detto l'attore nel suo discorso di accettazione. "Quando dico che meritate un mondo che serva i vostri interessi, meritate di essere sani, meritate di essere al sicuro, meritate che i vostri diritti individuali siano protetti, meritate dei veri eroi in questo mondo perché siete veri eroi per me e io vi amo".

Anche Tom Cruise ha fatto una breve, ma spettacolare apparizione a bordo di un jet da combattimento. "Grazie mille per questo premio", ha detto. "Faccio questi film per voi. Vi amo, amo intrattenervi".

Altri vincitori della serata sono stati Jenna Ortega, Taylor Swift e Selena Gomez.

Tutti i vincitori degli MTV Movie & TV Awards 2023

Miglior Eroe: Pedro Pascal (The Last of Us)

Miglior Performance in un Film: Tom Cruise (Top Gun: Maverick)

Miglior Docu-Reality Serie: The Kardashians

Performance rivelazione: Joseph Quinn (Stranger Things)

Miglior Reality On-Screen Team: Katie Maloney, Ariana Madix, Scheana Shay and Lala Kent (Vanderpump Rules)

Miglior Performance Comica: Adam Sandler (Murder Mystery 2)

Miglior Coppia: Pedro Pascal and Bella Ramsey (The Last of Us)

Miglior Combattimento: Gale Weathers vs. Ghostface (Scream VI)

Performance più spaventosa: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Miglior Competition Series: RuPaul's Drag Race: All-Stars

Miglior Bacio: Madison Bailey and Rudy Pankow (Outer Banks)

Miglior Documentario Musicale: Selena Gomez: My Mind & Me

Miglior Serie: The Last of Us

Miglior Momento Musical: Purple Hearts, "Come Back Home"

Miglior Performance in una Serie: Jenna Ortega (Wednesday)

Miglior Villain: Elisabeth Olsen (Doctor Strange nel Multiverso della Follia)

Miglior Cast: Stranger Things

Miglior Canzone: "Carolina" by Taylor Swift (La ragazza della palude)

Miglior Conduttore: Drew Barrymore (The Drew Barrymore Show)

Miglior Film: Scream VI