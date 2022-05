Tom Cruise: Nicole Kidman esclusa dal montaggio che celebra la carriera del divo a Cannes 2022

Nicole Kidman sarebbe stata esclusa dal montaggio video celebrativo che il Festival di Cannes 2022 ha dedicato alla star Tom Cruise. L'attrice non comparirebbe in nessun segmento video nonostante le varie collaborazioni con l'ex marito.

Tom Cruise e Nicole Kidman

Nicole Kidman, sposata con Tom Cruise per 11 anni, non è stata inclusa nel montaggio di dieci minuti che il festival ha mostrato al pubblico per celebrare la carriera di Cruise.

Secondo Variety, il video montaggio includeva clip di Giorni di tuono, sul cui set Nicole Kidman e Tom Cruise si sono incontrati per la prima volta, insieme a scene di Cuori ribelli e "Eyes Wide Shut. le clip utilizzate, però, mostravano Cruise in scene da solo escludendo accuratamente la presenza dell'ex moglie.

È interessante notare che molti delle altre co-protagoniste di Cruise, tra cui Kirsten Dunst, Renée Zellweger e Penelope Cruz, con cui ha avuto una relazione durata tre anni, erano tutte presenti nelle clip.

Cuori ribelli: Nicole Kidman e Tom Cruise senza mutande per la scena hot del film

Seppur escluso dal montaggio video, il nome di Nicole Kidman è stato menzionato quando a Tom Cruise è stato chiesto di commentare la recitazione in Eyes Wide Shut:

"Abbiamo lavorato insieme per trovare il tono: Stanley Kubrick, Nic e io", ha detto Cruise.

Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Maverick a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

L'uscita italiana di Top Gun: Maverick è prevista per il 25 maggio.