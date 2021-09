Cuori ribelli: Nicole Kidman e Tom Cruise senza mutande per la scena hot del film

Tom Cruise si tolse le mutande per girare una scena hot di Cuori ribelli, al fine di ottenere la reazione desiderata dalla sua co-star: Nicole Kidman.

Ron Howard non era soddisfatto dell'espressione sorpresa presente sul volto di Nicole Kidman durante una scena hot di Cuori ribelli in cui il suo personaggio solleva l'insalatiera che copre le parti intime di Tom Cruise e, senza parlarne all'attrice, chiese a Cruise di togliersi le mutande per il ciak successivo.

Grazie a questo stratagemma Howard ottenne precisamente l'effetto che desiderava: la sequenza, dopo questo "aggiustamento tecnico", fu girata soltanto una volta e il primo ciak "senza mutande" è quello che possiamo tutt'ora vedere nella versione finale della pellicola.

Il film del 1992 è tratto da un soggetto del regista statunitense e ha come interpreti principali Cruise e la Kidman, i quali interpretano due immigranti irlandesi alla ricerca della loro fortuna nell'America del 1890, prendendo alla fine parte alla Corsa alla terra del 1893.

Su Rotten Tomatoes Cuori ribelli ha un indice di gradimento del 50% basato sulle recensioni di 36 critici. Il consenso critico del sito web afferma: "Bello e semplicistico, il film ha tutta la bellezza di un'epopea americana senza beneficiare della sua ampiezza."