Tom Cruise mangia una dozzina di uova prima di lanciarsi da un aereo a 190 km/h: "Brucio molte calorie"

Tom Cruise ha svelato l'ingrediente segreto per realizzare le sue acrobazie mozzafiato ad alta quota: una colazione da campioni. Il divo ha parlato della sua preparazione alle incredibili scene d'azione in cui si cimenta esagerate in un'intervista con PEOPLE toccando anche il tema dell'alimentrazione.

"In realtà faccio una colazione enorme", ha detto Cruise a proposito del suo rituale prima di appendersi a un biplano e fare una passeggiata sulle ali per una scena chiave di Mission: Impossible - The Final Reckoning. "La quantità di energia che ci vuole... mi alleno duramente per quella passeggiata sulle ali. Mangio salsicce e quasi una dozzina di uova, pancetta, toast, caffè e liquidi. Mangio molto perché lassù fa freddo. Siamo ad alta quota. Il mio corpo brucia molte calorie."

Il modello dichiarato di Tom Cruise sono gli wingwalker: spericolati artisti che, agli albori dell'aviazione, si mettevano in piedi e saltavano tra le ali dei biplani. "Ricordo di aver visto vecchi filmati di wingwalker", ha raccontato a PEOPLE. "Quei velivoli viaggiavano a 65-80 chilometri orari. Questo velivolo supera i 200 chilometri orari. Quando sono uscito sull'ala ho capito che ti toglie il fiato."

Tom cruise sull'ala di un aereo

Tom Cruise, l'acrobata estremo

Il wingwalker di Final Reckoning segna un'ulteriore escalation delle acrobazie aeree di Cruise, che includono anche un audace inseguimento in elicottero e un salto in moto in Mission: Impossible - Fallout, combattimenti aerei tra caccia in Top Gun e Top Gun: Maverick, e l'aggrapparsi al fianco di un aereo militare durante il decollo in Mission: Impossible - Rogue Nation.

Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, circondato dal suo team

L'attore ha confessato che la sua defunta madre era contenta di non aver appreso i dettagli di quell'ultima sequenza prima del suo completamento. "Oh, tesoro, sono così contenta che non mi hai informato prima", avrebbe detto la donna, già fin troppo angosciata dalle imprese del figlio.

Mission: Impossible - The Final Reckoning presenta anche una lunga sequenza subacquea, e Tom Cruise ha affermato che la sua esperienza in aviazione lo ha aiutato a prepararsi per la scena, in cui è costretto a una lunga apnea in una scena che mostra il volto dell'attore attraverso una maschera trasparente anziché attraverso il tradizionale boccaglio subacqueo.

"Non ti sentiresti così connesso al personaggio se indossassi una maschera normale e un oggetto in bocca per respirare", ha commentato lui. "Per fortuna, quando voli sui jet ti alleni all'ipossia e all'accumulo di anidride carbonica. Inizi a percepire il tuo corpo e capisci come reagisce, quindi sapevo quando fermarmi."

L'uscita italiana di Mission: Impossible - The Final Reckoning è fissata al 22 maggio.