Sarabanda Celebrity stasera su Italia 1: Vip in gara e sfide musicali del 18 giugno

Otto celebrità divise in due squadre si sfidano tra giochi musicali, hit indimenticabili e prove di memoria: in palio punti e jolly per arrivare al decisivo 7X30 finale.

Torna questa sera, giovedì 18 giugno, in prima serata su Italia 1, Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Il programma, prodotto da Banijay Italia, riporta sul piccolo schermo il celebre format che ha fatto la storia della tv italiana, con una versione rinnovata e ancora più dinamica.

Anche in questa nuova puntata, otto volti noti del mondo dello spettacolo si sfideranno divisi in due squadre da quattro concorrenti. Tra memoria musicale, intuito e curiosità, i vip cercheranno di conquistare punti preziosi e jolly da utilizzare nell'attesissimo 7X30, la prova finale che può decidere l'esito della gara.

Le squadre della quinta puntata di Sarabanda Celebrity

La quinta puntata vedrà affrontarsi due team ricchi di personalità molto diverse. Da una parte scenderanno in campo Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei e Ludovica Frasca. Sul fronte opposto, invece, toccherà a Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical e Valerio Staffelli, pronti a mettere alla prova la propria cultura musicale e a conquistare la vittoria.

Anna Tatangelo

La formula del programma alterna momenti di gioco puro a parentesi di intrattenimento e leggerezza, mantenendo quell'equilibrio che ha sempre reso vincente Sarabanda. Le prove sono studiate per mettere in risalto non solo la conoscenza musicale, ma anche l'istinto e la capacità di riconoscere dettagli e melodie spesso legati alla cultura pop italiana e internazionale.

Sarabanda Celebrity continua così a proporre un mix collaudato e vincente: grandi successi della musica italiana e internazionale, ospiti famosi e meccaniche di gioco rapide, coinvolgenti e ricche di colpi di scena. Il format, conferma la sua capacità di unire nostalgia e intrattenimento contemporaneo, mantenendo vivo lo spirito dello storico game show e rinnovandolo per il pubblico di oggi. Tra grandi successi della musica italiana e internazionale, giochi iconici e nuove sfide, la serata promette ritmo, divertimento e momenti di spettacolo. La regia è affidata a Roberto Cenci.