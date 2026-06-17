Providence Falls stasera su Rai 2, trama, cast e quante sono le puntate della miniserie

Stasera su Rai 2 debutta Providence Falls: trama, cast e numero di puntate della miniserie che unisce crime e romance. Liam e Cora, detective, affrontano un caso e un amore già scritto dal destino.

Una storia d'amore epica che sfida le leggi del tempo e del destino. Stasera, mercoledì 17 giugno, e domani, giovedì 18 giugno, Rai 2 propone in prima visione assoluta alle 21:20 la miniserie americana Providence Falls. Tratta dalla celebre trilogia letteraria di Jude Deveraux e Tara Sheets, e diretta da Lucie Guest e Siobhan Devine (già note per i successi Hallmark). Un racconto che mescola amore impossibile, mistero e sovrannaturale, giocando con il tema del destino e delle seconde possibilità.

Providence Falls su Rai 2: la trama tra amore proibito e destino già scritto

La storia inizia nell'Irlanda del 1844: Liam è un ladro che si innamora perdutamente di Cora, una giovane aristocratica. Il loro legame, tuttavia, rischia di sconvolgere i piani del destino. Per rimettere le cose a posto, gli angeli intervengono e catapultano Liam nell'Oregon dei giorni nostri.

Nel presente, Liam e Cora si ritrovano a lavorare fianco a fianco come colleghi di polizia. C'è un dettaglio fondamentale: solo Liam conserva la memoria della loro vita passata e dei sentimenti mai svaniti. Mentre indagano insieme per risolvere un complicato caso di omicidio, l'uomo si trova davanti a un bivio straziante: per salvare la vita di Cora e cambiare il loro fato, deve spingerla tra le braccia del miliardario Finn Walsh, l'anima gemella che il destino ha scelto per lei.

Evan Roderick è Finn Walsh

Quante puntate sono e come è strutturata la miniserie

La miniserie è composta da tre episodi da circa 90 minuti, ma in Italia Rai 2 la propone in quattro puntate totali, con due episodi in onda stasera e due domani sera. Cosa vedremo stasera:

Episodio 1: Nell'Irlanda del 1844, il ladro Liam si innamora della nobildonna Cora. Il loro amore, però, altera un destino già scritto, e gli angeli intervengono mandando Liam nell'Oregon dei giorni nostri per assicurarsi che Cora sposi un altro uomo. Ritrovandosi a lavorare con lei come collega nella polizia, Liam deve convivere con sentimenti che non sono mai svaniti.

Episodio 2: I detective Cora e Liam si trovano coinvolti in un'indagine su un omicidio. Nel frattempo, Liam cerca di mantenere le distanze emotive da Cora e di guidarla verso Finn Walsh, l'uomo che il destino indica come sua anima gemella, nel tentativo di rimettere in ordine il corso delle loro vite.

Il cast completo: attori e personaggi di Providence Falls

Nel cast troviamo Katie Stevens nel ruolo di Cora McLeod e Lachlan Quarmby nei panni di Liam O'Connor. Completano il triangolo sentimentale Evan Roderick nel ruolo di Finn Walshm tutti volti noti al pubblico del canale Hallmark.

Keegan Connor Tracy e Lachlan Quarmby

Tra gli altri interpreti figurano Felicia Simone (Suzette), Amitai Marmorstein (Agon), Matty Finochio (Boyd Thompson), Paul McGillion (James McLeod), Fulvio Cecere (Detective Leo), Jessica Sipos (Merideth Brady), Keegan Connor Tracy (Samael) e Glen Gordon (Dominic).

La regia è firmata da Lucie Guest e Siobhan Devine, già note per le produzioni di stampo Hallmark, mentre la serie è tratta dalla trilogia letteraria di Jude Deveraux e Tara Sheets, molto apprezzata nel romance contemporaneo. Una storia che unisce poliziesco e fantasy romantico, dove ogni scelta può riscrivere il destino.