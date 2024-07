Tom Cruise, Henry Cavill e Marion Cotillard star del dramma bellico Broadsword

Tre talenti stellari al servizio di un nuovo progetto. Le star Tom Cruise ed Henry Cavill tornano a collaborare in un dramma bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e intitolato Broadsword. Ad affiancarli ci sarà l'attrice francese Marion Cotillard, il tutto sotto il controllo del regista Christopher McQuarrie, collaboratore abituale di Cruise.

Secondo quanto anticipato da World of Reel, Broadsword raccnonterà la storia di una missione di salvataggio per recuperare un capitano della Marina che atterra in Francia dopo un incidente aereo e diventa l'unico superstite dell'equipaggio. Contro tutte le avversità, si troverà a dover completare la missione che gli è stata affidata nel bel mezzo del caos della guerra.

Una star intancabile

Un'immagine di Marion Cotillard

Henry Cavill e Tom Cruise hanno già recitato insieme in Mission: Impossible - Fallout, diretto proprio da McQuarrie, mentre per Marion Cotillard questo sarà il primo film con Cruise.

Da quando ha firmato un accordo con la Warner Bros all'inizio di quest'anno, Tom Cruise si è impegnato a recitare nel nuovo film di Alejandro Gonzalez Inarritu, che entrerà in lavorazione nella prima metà del 2025. Cruise è ancora impegnato nella produzione del nuovo capitolo della saga di Mission: Impossible, l'ottavo lungometraggio, eseguendo nuove incredibili acrobazie senza controfigura che tengono banco sui media.