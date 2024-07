Mission: Impossible 8, Tom Cruise appeso a un aereo in volo nelle foto e nei video dal set

Tom Cruise non sembra intenzionato a smettere di realizzare spettacolari scene d'azione e dal set di Mission: Impossible 8 arrivano nuove foto e video.

Le riprese di Mission: Impossible 8 sono attualmente in corso e dal set arrivano nuove foto e alcuni video che mostrano il protagonista Tom Cruise impegnato nelle riprese di una pericolosa scena d'azione.

L'interprete dell'agente Ethan Hunt è stato immortalato mentre era sospeso in aria, tenendosi appeso a un biplano Stearman.

La spettacolare sequenza realizzata

I nuovi ciak di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 2 hanno visto coinvolto anche Esai Morales, interprete del misterioso terrorista Gabriel nel franchise, che era seduto a bordo del velivolo, mentre Tom Cruise stava cercando di non cadere mentre l'aereo stava compiendo delle spettacolari manovre.

Il pilota era completamente vestito di verde per essere poi rimosso digitalmente dalle immagini che verranno mostrate sul grande schermo.

La star della saga action indossava una giacca in pelle marrone e una semplice t-shirt bianca, oltre a portare degli occhiali protettivi.

Il lavoro sul sequel

Le riprese del prossimo film dedicato alle avventure di Ethan Hunt sono in corso da alcuni mesi nel Regno Unito, con scene girate presso i Longcross Studios, Downing Street, Derbyshire, Surrey, il Museo di Storia Naturale e il Westminster Bridge.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte due: ecco tutto quello che sappiamo, dal cast alla data di uscita

Il lavoro sul set è stato ostacolato dagli scioperi che si sono svolti a Hollywood nel 2023 e che hanno costretto a posticipare l'uscita del film al 23 maggio 2025.

Il capitolo precedente, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha incassato oltre mezzo miliardo di dollari ai box office di tutto il mondo, risultato comunque al di sotto dei risultati ottenuti dai precedenti sequel dedicati alle missioni dell'agente segreto che hanno portato i personaggi a vivere delle incredibili avventure in tutto il mondo.