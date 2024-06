The Morning Show 4, Marion Cotillard si unisce al cast: ecco in quale prestigioso ruolo

Marion Cotillard si è unita al cast della quarta stagione di The Morning Show, secondo quanto riportato da Variety.

L'attrice Premio Oscar apparirà nella nuova stagione della serie di Apple TV+ accanto alle star Reese Witherspoon e Jennifer Aniston e ai membri del cast Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie.

La Cotillard interpreterà il ruolo di Celine Dumont, descritta come "un'esperta operatrice proveniente da una storica famiglia europea".

The Morning Show: Reese Witherspoon e Jennifer Aniston in una scena

Si tratta di uno dei pochissimi ruoli televisivi che la Cotillard ha ricoperto nella sua carriera. Nel 2008 ha vinto l'Oscar come miglior attrice per La vie en rose, il biopic su Edith Piaf. È poi stata nominata nella stessa categoria nel 2015 per Due giorni, una notte. Tra gli altri suoi ruoli cinematografici degni di nota ricordiamo Brother and Sister, From the Land of the Moon, Macbeth, Midnight in Paris, Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Inception, questi ultimi diretti da Christopher Nolan.

The Morning Show, dove eravamo rimasti?

La serie esplora il mondo spietato delle notizie del mattino e le vite delle persone che aiutano l'America a svegliarsi. La terza stagione ha lasciato il destino della UBA ancora una volta in bilico, dopo che Alex (Aniston) è riuscita a far fuori Paul Marks (Hamm) bloccando la vendita della UBA alla sua società tecnologica, la Hyperion. Ma ora sembra che la UBA si fonderà con un'altra società di media per tenere a galla la rete, il che potrebbe significare licenziamenti e ristrutturazioni nella quarta stagione.

La terza stagione di The Morning Show, di cui potete recuperare la nostra recensione, è stata distribuita su Apple TV+ tra il settembre e il novembre dello scorso anno. Successivamente, lo studio ha rinnovato lo show per un'ulteriore stagione, confermando l'alto interesse del pubblico verso il prodotto.