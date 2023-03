Tom Cruise, David Letterman e Jimmy Kimmel prendono in giro l'assenza agli Oscar: "Avrebbe dovuto esserci"

Comparso di recente al Jimmy Kimmel Live!, David Letterman ha fatto una domanda a brucia pelo al presentatore, chiedendogli dove fosse Tom Cruise durante la cerimonia degli Oscar 2023. Negli ultimi giorni moltissimi spettatori hanno notato quest'assenza, arrivando a ipotizzare che l'obiettivo dell'attore fosse quello di evitare la sua ex moglie Nicole Kidman. I due conduttori non si sono risparmiati sull'argomento.

"Dov'era Tom Cruise" la notte degli Oscar, ha chiesto David Letterman a Jimmy Kimmel, ospite al suo programma. "Non sappiamo dove fosse Tom Cruise", ha risposto Kimmel, aggiungendo: "Abbiamo sentito che la sua assenza era dovuta a problemi di produzione". Così Letterman lo ha incalzato chiedendogli: "Che cosa significa? Questa è una sciocchezza", trovando appoggio nel presentatore che gli ha risposto: "Esattamente. Non è molto specifico. Ma non abbiamo idea di cosa sia successo".

Successivamente David Letterman ha sottolineato la stranezza della situazione, dato il grande successo che Top Gun: Maverick ha raccolto nei cinema di tutto il mondo, ricevendo la seguente risposta da Jimmy Kimmel: "Sì. Avrebbe dovuto esserci ma non c'era. Forse sentiva che non avrebbe vinto, quindi non voleva venire".

"Ma tra me e te, avrebbe dovuto essere presente, giusto?", ha poi chiesto Letterman. "Sì, certo", ha risposto Kimmel, "È il principe di Hollywood".

Anche Molly McNearney, co-produttrice degli Oscar del 2023 e moglie di Jimmy Kimmel ha rivelato di essere rimasta delusa dall'assenza di Tom Cruise. Parlandone con Variety ha detto che: "Siamo rimasti così delusi quando abbiamo appreso, pochi giorni prima degli Oscar, che non ci sarebbe stato. Jimmy lo ama e voleva davvero festeggiare il suo successo".