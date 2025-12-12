Tom Cruise: cancellato il suo film nello spazio perché non ha chiesto aiuto a Trump

Il divo si sarebbe rifiutato di chiedere l'intercessione del Presidente americano per poter girare il suo film col supporto della NASA e di Elon Musk.

Tom Cruise sarebbe l'ultima "vittima" hollywoodiana dell'Amministrazione Trump. Negli ultimi anni abbiamo sentito spesso parlare di un misterioso film da girare nello spazio, scelta rivoluzionaria che avrebbe coinvolto addirittura la NASA. Ebbene, il film in questione sarebbe stato cancellato.

Secondo Page Six il motivo della cancellazione del film, che vedeva alla regia Doug Liman, riguarderebbe proprio la scelta del divo di non chiedere aiuto a Trump per far intervenire la NASA e Space X di Elon Musk, necessari per il progetto.

Secondo una fonte la scelta di Tom Cruise di non chiedere un favore a Trump sarebbe legata alla sua volontà di rimanere apolitico. Fatto sta che senza l'aiuto della NASA il film non verrà realizzato.

Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible - Dead Reckoning

Trump aiuta a fare i film, ma solo quelli che vuole lui

È notizia di poche settimane fa lo sviluppo di Rush Hour 4, sequel che avrà un budget stellare grazie all'intromissione di Trump, che è un fan del franchise.

Trump sarebbe stato anche nei pensieri dei vertici di Netflix e Paramount, che avrebbero entrambi cercato di entrare nelle sue grazie nella speranza di aggiudicarsi l'acquisizione della Warner Bros.

Per quanto riguarda il film con Tom Cruise nello spazio, era stato annunciato per la prima volta da Deadline nel maggio 2020. Il divo ci ha sperato a lungo e si sarebbe anche preparato fisicamente per tale fatica, ma di fronte alla necessità di chiedere un favore personale a Trump avrebbe detto no. Come scrive Page Six, la produzione "avrebbe avuto bisogno del coordinamento della NASA per girare il film, e a quanto pare Tom Cruise non voleva chiedere un favore a Donald Trump. Avrebbe dovuto ottenere il permesso dal governo federale, ma Tom non ha voluto chiederlo per motivi politici".

Tom Cruise in una celebre sequenza di Mission: Impossible

Il regista Doug Liman, che in precedenza aveva collaborato con Cruise in Edge of Tomorrow, aveva già anticipato qualche mese fa che il progetto nello spazio rischiava di non essere realizzato, optando per un film a tema spaziale piuttosto che un film girato nello spazio.

Jim Bridenstine, amministratore della NASA nominato da Trump, aveva mostrato pubblicamente il suo entusiasmo per il progetto twittando: "La NASA è entusiasta di collaborare con @TomCruise a un film a bordo della @Space_Station! Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati a trasformare in realtà gli ambiziosi piani della @NASA".

Ma Tom Cruise non vuole essere in alcun modo legato a Trump, tanto che ha perfino rifiutato il Kennedy Center Honor conferitogli da Trump ad agosto a causa di un "conflitto di impegni".