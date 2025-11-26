Rush Hour 4, Paramount esegue gli ordini di Donald Trump: il sequel è in sviluppo

Dopo le pressioni del Presidente degli Stati Uniti, sembra che lo studio abbia davvero messo in cantiere un quarto film del franchise action-comedy con Chris Tucker e Jackie Chan

Rush Hour 4 è in lavorazione, con la Paramount che distribuirà il nuovo capitolo della serie poliziesca. Ma tutto questo non sarebbe successo senza le pressioni esercitate da Donald Trump.

Secondo quanto riferito, il sequel, a lungo in gestazione, è il risultato di un intervento diretto della Casa Bianca: il presidente Trump avrebbe personalmente chiesto allo studio di riprendere in mano la saga, come riportato per primo dal sito Semafor.

Proprio pochi giorni fa avevamo riportato che Trump stava esercitando pressioni su Paramount affinché lo studio realizzasse un quarto capitolo della saga poliziesca, quando sono ormai passati 18 anni dall'uscita del terzo capitolo.

wallpaper di Jackie Chan e Chris Tucher nel film Rush Hour - Missione Parigi

Brett Ratner torna alla regia dopo le accuse di molestie

Il regista, che ha diretto i primi tre capitoli prima che la sua carriera deragliasse nel 2017 per le accuse del movimento #MeToo, tornerà alla regia del quarto film. Il regista ha stretto un rapporto di amicizia con la famiglia presidenziale durante la realizzazione del documentario _Melania, che Amazon ha acquistato per 40 milioni di dollari.

Rush Hour 4, che vedrà il ritorno dei protagonisti originali Jackie Chan e Chris Tucker, segnerà il primo lungometraggio di Ratner dal 2014, quando uscì Hercules - Il Guerriero con Dwayne Johnson.

L'originale Rush Hour - Due mine vaganti, che racconta la storia di due poliziotti costretti a collaborare per salvare la figlia rapita di un diplomatico cinese, è stato un grande successo con un incasso globale di 244 milioni di dollari. I due sequel, Rush Hour 2 e Rush Hour 3, hanno ottenuto un successo commerciale ancora maggiore con un incasso rispettivamente di 347 milioni e 258 milioni di dollari.

Un wallpaper di Jackie Chan e Chris Tucher nel film Rush Hour 3

Paramount verrà pagata profumatamente per Rush Hour 4

Secondo alcune fonti, lo studio riceverà un compenso fisso per la distribuzione di Rush Hour 4 nelle sale cinematografiche, senza doversi occupare della commercializzazione o del finanziamento del film. Nel frattempo, la Warner Bros. - la cui etichetta New Line aveva prodotto l'originale del 1998 e i sequel del 2001 e del 2007 - riceverà una percentuale degli incassi al botteghino prima ancora che i finanziatori recuperino i costi.

Dopo che la Warner Bros. aveva permesso al regista e ai produttori di proporre il nuovo Rush Hour agli altri studios hollywoodiani, sono stati contattati diversi distributori, ma nessuno aveva voluto partecipare a causa del coinvolgimento di Ratner.