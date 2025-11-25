Il prossimo film di Tom Cruise, diretto da Iñárritu, secondo Michael Stuhlbarg è "un progetto folle"

Il prossimo film con star Tom Cruise, diretto da Alejandro González Iñárritu, sembra sia un progetto folle.

A rivelarlo è stato Michael Stuhlbarg, uno degli attori che fanno parte del cast del lungometraggio, che potrebbe essere intitolato Judy, in arrivo nei cinema americani il 2 ottobre 2026.

Un progetto impegnativo

Michael Stuhlbarg, durante un evento organizzato da SAG-AFTRA Foundation, ha parlato della sua esperienza sul set del film con Tom Cruise. L'attore, che ha conquistato gli spettatori con la sua interpretazione in Chiamami col tuo nome, ha rivelato che è stato il progetto che lo ha impegnato più a lungo sul set.

Michael ha dichiarato: "Quella è la cosa più folle di cui io abbia mai fatto parte nella mia vita, ed è fantastica... Si tratta di uno straordinario gruppo di persone".

Stuhlbarg, condividendo qualche dettaglio del lavoro compiuto da Alejandro González Iñárritu, ha sottolineato: "Non vedo l'ora di scoprire come è. Sono arrivato a ottobre e me ne sono andato a maggio dell'anno dopo. Sono state le riprese più lunghe che io abbia mai realizzato, ed era un progetto che lo appassiona da tempo, qualcosa a cui sta lavorando da anni".

Michael ha sottolineato: "Essere così vicino a quel tipo di ragazzi è stato davvero divertente. Che forza di volontà. Il solo fatto che il film sia stato realizzato, e osservare la potenza e la tenacia di tutti quegli artisti che hanno creato quell'opera. Non vedo l'ora che la gente lo veda. Non posso dire molto di più, ma è stato un privilegio farne parte".

Cosa racconterà la black comedy

Il regista ha firmato la sceneggiatura insieme a Sabina Berman, Alexander Dinelaris, e Nicolás Giacobone. Tom Cruise, oltre a esserne il protagonista, fa parte inoltre del team di produttori.

Tra gli interpreti ci sono poi Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D'Arcy.

Al centro della trama dovrebbe esserci l'uomo più potente al mondo che cerca di dimostrare che è il salvatore dell'umanità prima che un disastro, che ha contribuito a scatenare, distrugga ogni cosa.