Tom Cruise balla in stile Les Grossman, protagonista di Tropic Thunder, in tv!

Tom Cruise ha "interpretato" nuovamente Les Grossman, il protagonista di Tropic Thunder, improvvisando dei passi di danza mentre era ospite del talk show condotto da Conan O'Brien.

L'attore, arrivato al San Diego Comic-Con 2019 per promuovere Top Gun: Maverick, ha regalato qualche aneddoto legato alla commedia scritta e diretta da Ben Stiller.

Parlando di Tropic Thunder, Tom Cruise ha rivelato che ha voluto partecipare a delle lezioni di hip hop prima di arrivare sul set e interpretare il personaggio di Les Grossman, da lui definito come "divertente e folle". La star ha sottolineato: "Prendo sempre lezioni prima di un film perché voglio apprendere le cose che mi servono per un personaggio, che si tratti di cantare, ballare o altro".

Tom ha inoltre ricordato di aver detto al suo amico Ben, quando gli ha proposto la parte: "Voglio interpretarlo ma avrò delle mani grasse e ballerò. Alle volte provi un istinto riguardante ciò che vuoi fare con un personaggio".

La reazione di Stiller è stata all'insegna di un po' di stupore, anche poco prima di iniziare le riprese, ma Tom ha insistito e ha voluto quelle caratteristiche anche durante le prove del trucco e dei costumi: "Gli stavo mostrando quello che volevo, ho iniziato a muovermi senza musica. E lui mi ha guardato pensando 'Cosa sta succedendo?'".

Il regista e sceneggiatore, il giorno dopo, aveva però già scelto la musica per quella scena. Tom Cruise ha inoltre pronunciato nuovamente una delle battute più iconiche di Grossman.

Ecco l'esilarante video: