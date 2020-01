Tolo Tolo: nel film di Checco Zalone ci sono anche la compagna e le due figlie

Tra i tanti personaggi di Tolo Tolo, Checco Zalone ha voluto accanto a sé anche la sua compagna Mariangela Eboli e le loro due figlie, Greta e Gaia Medici, affidando a ciascuna di loro un piccolo cameo.

In Tolo Tolo Mariangela Eboli appare in una scena all'inizio: è una dei parenti che partecipano al riconoscimento del corpo di Checco Zalone (non è uno spoiler, all'inizio il protagonista viene creduto morto). Le due figlie invece figurano tra i bambini che accompagnano la canzone La cicogna strabica - uscita anche come secondo videoclip, dopo il controverso L'immigrato.

Non è la prima volta che Mariangela Eboli appare in un film di Checco Zalone - aveva fatto delle apparizioni anche nei precedenti Cado dalle nubi, Che bella giornata (in cui cantava insieme a Caparezza) e Sole a catinelle.

Questa settimana Checco Zalone ha dovuto cedere il passo al film dei Me contro Te (e chissà se le sue bambine, Greta e Gaia gli hanno chiesto di vedere il primo film dei due youtuber!) ma Tolo Tolo, pur scivolando al secondo posto è il miglior quinto incasso italiano di sempre. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa sfida tra Me contro Te e Zalone nelle prossime settimane.