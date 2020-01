Tolo Tolo, Famiglia Cristiana su Twitter: "Salvini, Meloni, andate a vedere il film di Checco Zalone!"

Anche Famiglia Cristiana commenta il film di Checco Zalone sui social lodandolo per la presa di posizione e invitando i politici della destra italiana Salvini e Meloni a recarsi al cinema per vedere Tolo Tolo.

Tolo Tolo continua a macinare incassi e a dividere gli spettatori. Adesso scende in campo anche il periodico Famiglia Cristiana che prende la parola su Twitter criticando il leader della Lega Matteo Salvini per aver scimmiottato il Papa e invitando lui e Giorgia Meloni ad andare al cinema per vedere il film di Checco Zalone.

"Ecco perché Matteo Salvini invece di scimmiottare Papa Francesco e baciare rosari in pubblico, dovrebbe andare a vedere Tolo Tolo di Checco Zalone" scrive su Twitter il settimanale cattolico Famiglia Cristiana, accompagnando il lungo post di Francesco Anfossi a commento di Tolo Tolo. "Spero tanto che abbia il tempo di vederlo anche Salvini, tra un rosario baciato in pubblico e uno scimmiottamento del Papa sulle nevi" si legge.

Uscito il 1 gennaio, Tolo Tolo ha segnato un record d'incassi raccogliendo 8,7 milioni di euro nelle prime 24 ore, ma ha anche suscitato reazioni diverse nei politici di destra e di sinistra dopo la visione del film di Checco Zalone.

