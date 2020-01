Tolo Tolo: Checco Zalone primo in classifica, ma non incassa quanto Quo Vado?

Checco Zalone si conferma primo in classifica con Tolo Tolo, ma gli incassi del film, a sette giorni dall'uscita in sala, si rivelano in calo rispetto al precedente lavoro dell'attore pugliese, Quo Vado?

Il 7 gennaio, prima giornata dopo le Feste, Tolo Tolo ha incassato 836.000 euro, il 40% in meno rispetto ai 1.4 milioni incassati da Quo Vado al suo settimo giorno di programmazione. Al momento in cui scriviamo il nuovo film interpretato e diretto da Checco Zalone - ne abbiamo parlato nella recensione di Tolo Tolo - ha incassato 34.9 milioni, contro i 39.1 milioni del film diretto da Gennaro Nunziante (che chiuse con poco più di 65 milioni di euro). Al momento quindi, la differenza tra i due film del 10% a favore di Quo Vado?. La differenza di incassi - che per Tolo Tolo restano comunque favorevoli - potrebbe essere dovuta anche al fatto che Tolo Tolo è più una commedia che ha diviso il pubblico, con qualche spunto di riflessione su tematiche sociali e politiche molto calde, rispetto a Quo Vado? che, pur esplorando temi di attualità, è un film comico.

Checco Zalone: da Zelig a Tolo Tolo la storia e le origini di un attore "fortissimi"

Al secondo posto della classifica resta saldo Jumanji: The Next Level, seguito dall'emozionante 18 regali, che conquista una posizione in più grazie al passaparola, quindi Pinocchio di Garrone, La Dea Fortuna, Star Wars: l'ascesa di Skywalker. Dal settimo al decimo posto troviamo Ficarra e Picone con Il primo Natale, Sorry We Missed You, Cena con delitto - Knives Out e Frozen 2.