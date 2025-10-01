Together: il disturbante body horror con Alison Brie e Dave Franco da oggi al cinema

Dopo aver fatto parlare di sé fin dal debutto al Sundance Film Festival, finalmente anche il pubblico italiano può godere della visione di Together, inquietante body horror cucito addosso (nel senso letterale del termine) ai protagonisti Alison Brie e Dave Franco, marito e moglie anche nella vita.

Scritto e diretto da Michael Shanks, Together è un'opera prima che gioca sulla co-dipendenza che si instaura all'interno di una coppia di innamorati fino ad avere conseguenze estreme. Il film, interpretato anche da Damon Herriman, Karl Richmond e Mia Morrissey, arriva al cinema oggi 1 ottobre distribuito da I Wonder Pictures.

Alison Brie e Dave Franco sono molto vicini in una scena

Di cosa parla Together

Tim e Millie sono una coppia di innamorati che decide di abbandonare la metropoli per trasferirsi in una bella casa in campagna, rinunciando alle loro amicizie e alla loro vita sociale. Una volta soli, devono ricostruire una nuova rete di amicizie. Millie si ambienta subito nella nuova scuola in cui è stata chiamata a insegnare, Tim invece, musicista che non riesce a sfondare, deve reinventarsi completamente.

Mentre la tensione tra i due aumenta, un incontro da incubo con una forza misteriosa e innaturale minaccia di corrompere le loro vite, il loro amore e il loro stesso corpo.

Quando finzione e realtà si mescolano

Together: l'urlo di Dave Franco

Parlando dell'idea alla base di Together, Alison Brie ha dichiarato a The Wrap: "Il film parla di una coppia co-dipendente che sta insieme da oltre un decennio. Sono in una fase di stallo e si trasferiscono in campagna, lontani dagli amici e dalla comunità, ma qui succedono loro cose strane".

Dave Franco ha aggiunto: "Sembra un dramma relazionale, e lo è, ma è anche un film horror a tutto tondo. Le scene sono diverse da quelle che si vedono in un horror tradizionale. È molto orientato verso il body horror".

Riguardo al fatto di trovarsi a lavorare con suo marito, Alison Brie ha commentato: "Penso che sia stato il momento perfetto per realizzare questo progetto. Avevamo già recitato insieme, Dave mi ha diretto in un paio di film, abbiamo scritto un film insieme. Stiamo insieme da oltre un decennio, così come i personaggi che interpretiamo. Siamo molto selettivi sui progetti in cui reciteremo insieme, vogliamo che abbiano senso e in questo caso pensiamo che sia proprio così".