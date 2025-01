Together: punteggio record su Rotten Tomatoes per il body horror del Sundance con Dave Franco ed Alison Brie

Critica entusiasta per le performance di Dave Franco ed Alison Brie, star del raccapricciante body horror Together, presentato in anteprima al Sundance 2025.

Un altro horror presentato al Sundance Film Festival cattura l'attenzione dei media. Si tratta di Together, interpretato dalla vera coppia formata da Dave Franco ed Alison Brie. Dopo il record del 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, il film è stato acquisito da Neon per la distribuzione internazionale.

Punteggio perfetto per il body horror, opera prima di Michael Shanks, che vede protagonisti Dave Franco e la moglie Alison Brie nei panni di una coppia legatissima che, per rendere ancora più solida la propria relazione, si reca in una remota casa di campagna. Il soggiorno si rivelerà ben più raccapricciante del previsto per il sopraggiungere di manifestazioni soprannaturali.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'entusiasmo della critica

"Coppie come Tim e Millie iniziano a chiedersi dove finisce una persona e inizia l'altra. Insieme trasformano quel concetto in orrore fisico in un modo indimenticabile", ha scritto il critico Brian Tallerico.

Il critico di Collider Ross Bonaime ha osservato: "In questa folle storia d'amore horror, Brie e Franco esplorano un concetto curiosamente strano in quello che è uno dei loro migliori lavori finora. La sceneggiatura di Shanks è un'ottima miscela di orrore implacabile e momenti ridicolmente scomodi."

"Sebbene Alison Brie e il marito Dave Franco abbiano condiviso lo schermo in passato, affondano davvero l'uno nell'altra con performance da brivido, sentite ed esilaranti, nel film d'esordio dello sceneggiatore e regista Michael Shanks" ha affermato anche il critico di Deadline Glenn Garner.