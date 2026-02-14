Together: in 4K UHD il sorprendente body-horror è ancora più disturbante

Il body-horror con Dave Franco e Alison Brie è arrivato in homevideo grazie a Eagle anche in 4K UHD con un'edizione che, grazie all'ottimo video e all'audio inquietante, rende il film ancora più scioccante.

La vita di coppia tra voglia di autonomia e pericolosa codipendenza che rende inseparabili. Together è un body horror che sonda gli intricati meandri di questa disfunzione affettiva e l'aspetto patologico di una relazione, aggiungendoci un po' di soprannaturale ma andando a toccare temi reali dell'esistenza di tutti i giorni. Il regista Michael Shanks è riuscito pienamente nell'intento di sorprendere e turbare, anche grazie ai due protagonisti Dave Franco e Alison Brie che, aspetto decisivo, fanno coppia anche nella vita reale.

Alison Brie in una scena ad alta tensione

Adesso l'inquietante storia fra il musicista in cerca di gloria Tim e l'insegnante Millie, che dopo un misterioso incontro sovrannaturale in una grotta oscura si vedono la vita stravolta e, letteralmente, trasformata fino a una fusione fisica, è arrivata in homevideo grazie a Eagle Pictures, che per Together propone anche un'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) con tanto di slipcover, che noi abbiamo potuto apprezzare. E che è il modo migliorare per recuperare un film che gli amanti del body horror non possono perdere.

Il 4K esalta le inquietanti sequenze della fusione tra corpi

L'edizione 4K UHD di Together

Un horror così particolare come Together, che gioca molto sul mix fra trucco prostetico ed effetti digitali, gioca molte delle sue carte proprio sull'aspetto visivo per rendere efficace la sua estrema carnalità. Ecco perché il 4K UHD si rivela in effetti il modo più adeguato per apprezzare fino in fondo il lavoro che c'è dietro al film. Pur nel contesto di una fotografia e di un quadro generalmente un po' morbido, nel quale affiora anche un pizzico di rumore digitale, fanno da contraltare i dettagli incisivi sui particolari della pelle con una compenetrazione dei corpi che ne esce fluida e senza sbavature.

Un momento drammatico di Together con Dave Franco

Alla fine il 4K esalta non solo le nauseanti sequenze di body-horror, dando un indubbio impatto shock nelle scene più inquietanti, ma anche le lussureggianti immagini delle campagna e delle ambientazioni ricche di particolari, nel contesto di un croma piuttosto naturale e delicato con alcuni picchi. Buona ma non ottimale la resa nelle scene più scure, perché i neri non appaiono profondissimi e la grana a tratti irregolare va a inficiare sulla resa del dettaglio nelle ombre. Nel complesso comunque una buona visione, che asseconda le atmosfere del film.

L'audio e la sensazione viscerale delle scene body-horror

L'urlo di Dave Franco in una scena di Together

Ma Together è anche un horror dal notevole impatto sonoro: il sound design infatti riserva molte sorprese con una notevole cura per il realismo dei rumori quando i corpi si contorcono e si penetrano. Ebbene la traccia in DTS HD 5.1, presente sia per l'italiano che l'inglese, riesce davvero a colpire: grazie al contributo di tutti i diffusori, le scene di trasformazione regalano allo spettatore una sensazione quasi viscerale, tattile, tra scricchiolii di ossa e fusioni corporee. Non certo dunque un audio urlato, ma sottile e penetrante, con bassi contenuti ma sicuramente incisivi nei momenti chiave. Anche il resto dell'ambienza è ben curato, i dialoghi sono perfetti mentre l'inquietante colonna sonora suona nitida e corposa a rendere l'atmosfera ancora più tesa.

Pochi extra, solamente due interviste

Un altro momento di tensione per Alison Brie e Dave Franco

Pochi invece gli extra. Troviamo infatti solamente due brevi interviste. La prima (5 minuti) è una discussione sul film con il regista Michael Shanks, che racconta quali sono state le sue influenze creative e sottolinea i livelli di orrore presenti nel film, con lodi anche alle interpretazioni e alle sfide tecniche. La seconda intervista (6') è invece con gli attori David Franco e Alison Brie, che raccontano soprattutto la performance del regista e il lavoro con gli effetti speciali.