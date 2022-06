Titanic torna nei cinema nel mese di febbraio 2023 in una nuova edizione rimasterizzata

Titanic compie 25 anni e, per l'occasione, il film di James Cameron tornerà nei cinema a febbraio 2023 con un'edizione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR.

Secondo quanto riporta il sito di Deadline, il lungometraggio tornerà nelle sale americane dal 10 febbraio 2023.

La notizia del ritorno di Titanic nelle sale era stata svelata dal produttore Jon Landau durante un suo intervento avvenuto all'evento CineEurope in corso a Barcellona, durante il quale ha mostrato una breve anteprima della nuova edizione in 3D.

La strategia sembra ripercorrere le scelte compiute con Avatar, anche in questo caso con la regia firmata da James Cameron, che dal 23 settembre verrà riproposto al pubblico in versione rimasterizzata per anticipare il debutto di Avatar: La vita dell'acqua, distribuito nelle sale dal 14 dicembre.

Gli spettatori potranno quindi rivivere nel 2023 la straordinaria storia d'amore di Jack e Rose, interpretata da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, da sempre uno dei titoli più amati dagli spettatori di tutto il mondo.