Titanic, un superfan possiede 1560 copie in VHS: 'Voglio arrivare a un milione'

JD, meglio conosciuto come titanicfan97 su TikTok, è un montatore video che vive in Florida ed è noto soprattutto per il suo amore per il film Titanic. Ne possiede, infatti, 1560 copie in VHS e non ha certo intenzione di fermarsi.

Sebbene ne abbia raccolte lui stesso circa 300, per lo più da mercatini dell'usato, il resto proviene da fan entusiasti che gli hanno inviato le loro copie nel corso dell'ultimo anno, mentre lui ha documentato la sua crescente collezione su TikTok a oltre 108.000 follower.

JD ha raccontato che la sua ossessione è nata quando ha visto per la prima volta il film al cinema a 6 anni. "C'era la Jack Dawson mania", dice. "Sapevi già cosa sarebbe accaduto. All'epoca non si poteva sfuggire. E la mia famiglia amava 'Titanic', quindi ho collezionato tutto quello che girava all'epoca".

JD ha detto che la collezione è iniziata un po' più di dieci anni fa, ma ha subito un'impennata solo nell'ultimo anno.

"Nel 2012 ne abbiamo preso alcune copie", ha raccontato. "Il negozio le aveva esposte sullo scaffale più alto, quindi sembravano splendide. E mi sono detto: 'So che nessuno le comprerà mai'. Sono super economiche, così abbiamo preso una scatola e l'abbiamo riempita con tutte e abbiamo iniziato a collezionarle lentamente per qualche anno. Ne avevamo circa 100 prima che iniziassi a fare video su TikTok, quindi l'anno scorso siamo passati da 100 a 1.560 circa. Il fenomeno è esploso da solo. A questo punto non ho più alcun controllo".

Titanic, Jack doveva morire per salvare Rose? La risposta scientifica

Oltre alle copie VHS del film, i fan di tutto il mondo hanno inviato a JD opere d'arte e ciondoli unici, come un Jack Dawson all'uncinetto che è diventato la mascotte della collezione, un pezzo autenticato di una sedia a sdraio della nave e una copia giapponese del film in VHS.