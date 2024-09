Titanic: una sezione della ringhiera della nave è scivolata sul fondo dell'Oceano

Una sezione della prua del Titanic, che faceva da cornice a una delle scene più famose del film diretto da James Cameron, è caduta a causa del decadimento legato al trascorrere del tempo ed è ora scivolata sul fondo dell'Atlantico.

Nel lungometraggio Jack e Rose, interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, salivano sulla ringhiera durante un momento spettacolare e romantico.

Le immagini dei danni

Una nuova spedizione compiuta con dei robot sottomarini ha infatti evidenziato i cambiamenti avvenuti dopo l'affondamento avvenuto nell'aprile del 1912 che ha causato la morte di 1500 persone.

Le nuove immagini hanno dimostrato che si è persa una grande sezione della ringhiera di sinistra e Tomasina Ray, direttore delle collezioni presso RMS Titanic, ha dichiarato: "La prua del Titanic è semplicemente un'icona, è quello che ti viene in mente quando pensi al naufragio. Questo e' solo un altro promemoria del deterioramento che si verifica ogni giorno - ha aggiunto - La gente chiede sempre 'per quanto tempo il Titanic rimarrà lì?'. Non lo sappiamo, ma lo stiamo capendo in tempo reale".

Il relitto ha perso quindi circa 4,5 metri di ringhiera, caduta nel corso di due anni dopo che il metallo ha ceduto.



La creazione di una scena iconica

Kate Winslet, ricordando proprio la creazione dell'iconica scena sulla prua, aveva recentemente spiegato: "Non è stato tutto questo granché. Continuavamo a fare questo bacio e io avevo in faccia molto trucco chiaro. Dovevano controllare il nostro trucco e finivo per sembrare come se avessi mangiato una barretta di cioccolato al caramello dopo ogni ripresa perché il suo trucco si trasferiva su di me".

L'interprete di Rose ha quindi aggiunto che c'erano stati gli intoppi con l'illuminazione, oltre che con il trucco, e anche con le sue ginocchia, che sbattevano continuamente contro il parapetto della nave:"Leo non riusciva a smettere di ridere, e abbiamo dovuto rifare questa scena circa tre-quattro volte perché James Cameron voleva una luce molto specifica, e i tramonti continuavano a cambiare posizione rispetto a dove eravamo".