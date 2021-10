Titanic, Rose è viva o morta? Il dibattito sul finale divide TikTok

Nonostante siano passati 24 anni, Titanic e il suo finale continuano a interrogare il pubblico. Il dibattito si è spostato su TikTok recentemente che si è nettamente diviso tra chi crede che si tratti di un sogno e chi di un lento e dolce addio.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

Di cosa stiamo parlando? Se Rose sia viva o morta alla fine del film.

Nei minuti finali di Titanic infatti possiamo vedere l'anziana Rose Calvert (Gloria Stuart) addormentarsi nel suo letto dopo aver terminato il racconto dell'incredibile avventura a bordo del Titanic, ma soprattutto dopo aver lasciato cadere in acqua il famigerato "cuore dell'oceano" cercato per anni dal cacciatore di tesori Brock Lovett (Bill Paxton). Quando Rose chiude gli occhi gli spettatori possono tornare a rivivere lo splendore del Titanic durante il suo primo e ultimo viaggio, ma soprattutto possono vedere la protagonista riabbracciare finalmente Jack (Leonardo DiCaprio) sulla scalinata dell'orologio, salutati entrambi dal calore degli altri passeggeri.

La scena è solo un sogno o è la morte dell'anziana Rose, che nel momento finale può finalmente ricongiungersi al suo vecchio amore?

Titanic: DiCaprio e Kate Winslet nella sequenza della zattera

Molti utenti di TikTok non hanno raggiunto una conclusione univoca sulla faccenda: se il fronte di chi crede che Rose stia sognando è grande, altrettanto numerosa è la fazione che vede rappresentata in quella scena conclusiva la morte del personaggio.

L'argomentazione più in voga, in effetti, sembrerebbe suggestiva anche se non per forza convincente: mentre cammina verso Jack, possiamo vedere intorno a Rose moltissime persone, tutti passeggeri del Titanic. C'è un però: si tratta di passeggeri morti durante la notte della tragedia. A riprova di ciò: non sarebbero presenti i personaggi interpretati, per esempio, da Billy Zane o da Kathy Bates, che facevano invece parte dei sopravvissuti.

D'altronde è lo stesso Jack che, moribondo, le prospetta una fine dolce, tra tanti anni, al caldo nel suo letto, ma non lì, non quella notte. Il finale, dunque, potrebbe rispettare quell'ultima volontà dell'uomo che è morto per salvarle la vita.

La versione di James Cameron

Il regista di Titanic, James Cameron, ha parlato anche dell'enigma finale del film in un articolo apparso nel 2017 su The Hollywood Reporter: per sua stessa ammissione, la conclusione del colossal è volutamente ambigua.

Cameron ha raccontato di aver discusso molto con la produttrice esecutiva Shery Lansin circa la fine di Rose: rappresentarla mentre, ancora viva, sogna di Jack e delle poche ore felici oppure morente e finalmente riunita con lui nel "paradiso" del Titanic? La risposta definitiva del regista è stata: "Non lo dirò mai. So cosa abbiamo rappresentato ma penso che la risposta alla domanda debba essere personale, individuale".