Titanic: nuovi test scientifici dimostrano che Jack poteva sopravvivere

Sono passati 25 anni dall'uscita nelle sale di Titanic, film che ha segnato una parte fondamentale della storia del cinema, ma ancora oggi sono numerosi i fan che sostengono che il personaggio di Jack, interpretato da Leonardo DiCaprio, avrebbe potuto salvarsi.

Durante lo speciale Titanic: 25 Years Later with James Cameron, andato in onda su National Geographic, il regista ha discusso degli studi scientifici condotti per dimostrare quanto accaduto nel film fosse veritiero, ma Jack aveva delle chance di salvarsi: "Jack poteva sopravvivere. Ma ci sono un mucchio di variabili. Penso che abbia pensato di non voler fare qualcosa che mettesse in pericolo Rose".

Il video mostra come gli esperimenti di Cameron abbiano utilizzato due stuntman nei panni di Jack e Rose in quattro diverse situazioni per verificare se la coppia avrebbe potuto effettivamente sopravvivere nell'oceano fino all'arrivo delle scialuppe di salvataggio. Sebbene il primo test abbia avuto come risultato la morte di Jack, gli altri due esperimenti hanno dimostrato che Jack avrebbe potuto vivere abbastanza a lungo da essere salvato.

Nonostante questi test era stato lo stesso Cameron a dichiarare di come quella su cui stessero galleggiando Jack e Rose non era una porta, bensì un pezzo di rivestimento della sala di prima classe della nave. Titanic tornerà nelle sale questo mese in una versione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR, proprio per celebrarne il venticinquesimo anniversario.