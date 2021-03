Titanic: Leonardo DiCaprio e la sua risposta a Brad Pitt sulla morte di Jack

Leonardo DiCaprio ha risposto scherzosamente ad una domanda postagli da Brad Pitt, inerente al finale di Titanic e alla tanto discussa morte di Jack, durante un'intervista relativa al tour promozionale di C'era una volta a... Hollywood.

Titanic: DiCaprio e Kate Winslet nella sequenza della zattera

Quella in questione è sempre stata una domanda che i fan non possono fare a meno di porsi: durante la scena in cui Jack e Rose sono aggrappati l'uno all'altra sulla zattera improvvisata, su quella porta galleggiante ci sarebbe potuto stare anche Jack Dawson?

Non importa quanto tempo sia passato: i fan del cinema sono ancora curiosi di questo piccolo dettaglio e non sono disposti a dimenticare anche se, chiaramente, DiCaprio è piuttosto stanco di sentir nominare l'argomento. Durante un'intervista le co-star di DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, hanno deciso di porre all'attore la fatidica domanda.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

La Robbie ha affermato: "Credo che sia la controversia più discussa della storia del cinema o almeno del cinema moderno". Pitt invece ha sommerso la co-star di domande ironiche: "Ci saresti... ci saresti entrato anche tu la sopra? Ce l'avresti fatta, non è vero?" Ma DiCaprio non ha abboccato, rispondendo con un secco e scherzoso: "No comment, Brad."