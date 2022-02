TItanic con Leonardo DiCaprio e una gatta: la parodia "gattara" è virale (VIDEO)

OwlKitty, la celebre gatta di Youtube, ha fatto la sua prima apparizione al fianco di Leonardo DiCaprio: la loro versione di Titanic per San Valentino è un vero e proprio trionfo online.

Un nuovo esilarante video postato sul canale Youtube creato da Thibault Charroppin e Olivia Boone vede la loro OwlKitty, la gatta più famosa di Youtube, al fianco di Leonardo DiCaprio in una versione rivisitata di Titanic di James Cameron: la parodia pubblicata per il giorno di San Valentino ha letteralmente conquistato il web.

Charroppin e la Boone sono una coppia di content creator, esperti in arte digitale, post-produzione ed editing, che si occupa principalmente del canale Youtube chiamato OwlKitty: nei filmati creati dai due la protagonista assoluta è sempre la loro gatta Lizzy, la quale è solita recitare "al fianco" delle più famose superstar hollywoodiane.

La cosa che la coppia riesce a fare meglio è proprio inserire il loro adorabile animale domestico nei fotogrammi delle più celebri pellicole di sempre, come accaduto nel caso di Jurassic Park, Mamma, ho perso l'aereo, Lo squalo, E.T., Godzilla vs Kong e Shining.

In occasione della festa degli innamorati, OwlKitty è stata la protagonista di Titanic, prendendo il posto di Kate Winslet al fianco di Leonardo DiCaprio: il risultato è semplicemente esilarante, grazie all'incredibile espressività del felino e all'estro dei suoi talentosi padroni.