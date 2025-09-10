Titanic, Leonardo DiCaprio e Billy Zane si ritrovano 28 anni dopo l'uscita del kolossal di James Cameron

Breve e improvvisata reunion di Titanic sul red carpet della première di One Battle After Another a Hollywood tra due protagonisti del film, Leonardo DiCaprio e Billy Zane.

I due rivali nel film si sono riabbracciati dopo parecchio tempo, emozionando i fan del kolossal di James Cameron che hanno commentato in massa le foto che li ritraggono insieme.

Il faccia a faccia tra Leonardo DiCaprio e Billy Zane

L'occasione è stata l'anteprima del nuovo film di Paul Thomas Anderson in cui DiCaprio recita da protagonista, un ex rivoluzionario braccato dall'agente di polizia Steven Lockjaw.

Primo piano di Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon

Nel kolossal del 1997, Leonardo DiCaprio interpretava il protagonista maschile, Jack Dawson, un povero artista girovago e viaggiatore di terza classe, mentre Billy Zane era il ricco fidanzato arrogante di Rose (Kate Winslet, Cal Hockley.

Il rapporto di Billy Zane con il personaggio in Titanic

In un'intervista del 2018, Zane spiegò che secondo lui i fan amano odiare il suo personaggio: "E poi c'è un piccolo esercito di persone che simpatizza e capisce che era solo il prodotto di una cattiva educazione. Te ne dicono di tutti i colori, tipo 'Come hai potuto?' oppure 'Povero bastardo'".

Nonostante Leonardo DiCaprio inizialmente fosse restio ad accettare il ruolo di Jack nel film, Titanic divenne un successo planetario senza precedenti sul grande schermo, detenendo tutt'oggi il record di premi Oscar, undici vinti nell'edizione del 1998. Fino al gennaio 2010 fu il film con il più alto incasso nella storia del cinema, superato soltanto da un'altra creatura di James Cameron, Avatar. Oggi è al quarto posto, dietro Avatar, Avengers: Endgame e Avatar - La via dell'acqua.

Billy Zane, dopo Titanic, prese parte a numerosi progetti tra cui The Believer con Ryan Gosling, e diverse produzioni tv come Streghe, Community e The Boys. Per un periodo ha recitato anche a Broadway nel musical Chicago.