Titanic, Kate Winslet svela un retroscena sui suoi capelli rossi nel film

Da Titanic a Mare of Easttown, i capelli di Kate Winslet fanno sempre notizia, e proprio parlando del suo look nella nuova serie di HBO, l'attrice ha voluto raccontare anche un piccolo retroscena sull'iconica chioma rossa che sfoggiò nel film di James Cameron.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

"Rose non era mai stata descritta con i capelli rossi" ha spiegato l'attrice ai microfoni di Elle "Ricordo la prima conversazione che ebbi con Jim Cameron sul suo colore di capelli. Mi disse 'Che ne dicessi se facessimo qualcosa di audace con i suoi capelli?'. E scelse il rosso, ma una sfumatura molto intensa, insolita, e io ero molto entusiasta"

Peccato però che per tornare al suo colore di naturale di capelli le ci vollero poi due anni... Forse è anche per questo che nella sua nuova serie, lo show di HBO Mare of Easttown (intitolato in italiano Omicidio a Easttown), Kate ha optato per una parrucca, sebbene i capelli di Mare non siano poi così diversi dai suoi.

"Per questo ruolo volevamo cambiarmi, ma non in modo troppo ovvio" È fantastico quanto puoi sembrare diversa solo cambiando capelli e vestiti di una persona. Quei capelli sono in realtà una parrucca, e poi abbiamo aggiunto del make-up per scurirmi il volto".

A completare il make up di Kate però, c'erano anche delle sopracciglia finte. "Non tocco le mie sopracciglia. Sono naturalmente arcuate. E per Mare abbiamo aggiunto delle piccole sezioni di sopracciglia finte. Sono come minuscole ciglia finte che aggiungi alle tue sopracciglia, e che si mimetizzano perfettamente con esse". Omicidio a Easttown arriverà il 9 giugno su Sky e NOW.