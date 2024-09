Titanic, Kate Winslet svela nuovi dettagli sulla morte di Jack: "In realtà DiCaprio era inginocchiato"

Kate Winslet ha fornito nuove informazioni sul dietro le quinte della memorabile scena della porta di Titanic. Nonostante sia uno dei film che ha incassato di più in assoluto, la scena della porta è probabilmente una parte ancora più importante dell'eredità del film.

A distanza di 27 anni, si discute ancora se Rose (Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) avrebbero potuto salire insieme sulla porta, il che, se possibile, avrebbe permesso a Jack di non morire congelato nell'oceano durante l'emozionante finale di Titanic.

Durante il podcast Happy Sad Confused, la Winslet ha descritto il modo in cui lei e DiCaprio hanno girato la scena drammatica in una vasca d'acqua alta fino alla vita. Il rumore generato dal continuo riciclo dell'acqua nella vasca rendeva difficile sentire i dialoghi pronunciati dalla Winslet e da DiCaprio.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Poiché il suono del ricircolo dell'acqua sovrastava l'audio, il cast ha dovuto registrare nuovamente le battute per questa scena durante la post-produzione: "Era davvero scomodo, perché - a dire il vero - avevamo l'acqua fino alla vita. Leo era, temo, inginocchiato sul fondo della vasca".

Kate Winslet: "La scena di sesso in Titanic? Ho pensato 'peccato che sia già finita'"

L'attrice ha proseguito: "L'aspetto sorprendente dei bordi della vasca era che si trattava di una vasca infinita, quindi scorreva costantemente e si poteva sentire il suono costante dell'acqua. Il che, lasciatemelo dire, significa che gli ultimi 22 minuti di quel film sono interamente in loop. Tutto... completamente in loop. Ve lo assicuro, perché si sentiva il rumore dell'acqua per tutto il tempo".

Questi dettagli dietro le quinte aggiungono ulteriori strati alla scena della porta e testimoniano il potere della magia cinematografica. Sebbene le discussioni sulla scena siano talvolta trattate come un inside joke, è l'amore di Jack e Rose e la devastante perdita di Jack a rendere la scena di grande impatto. È ancora più impressionante che Winslet e DiCaprio siano stati in grado di vendere in modo convincente questo dramma emotivo mentre si trovavano in una vasca d'acqua alta fino alla vita, dove le loro parole non potevano essere udite chiaramente sopra il rumore dell'acqua in ricircolo.