Kate Winslet: "La scena di sesso in Titanic? Ho pensato 'peccato che sia già finita'"

Kate Winslet ha ricordato le riprese di Titanic, descrivendo il rapporto con Leonardo DiCaprio e le sensazioni provate mentre giravano la famosa scena di sesso in auto.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

In questi giorni Kate Winslet è impegnata con la promozione di Mare of Easttown, la nuova serie TV che la vede protagonista al fianco di Angourie Rice ed Evan Peters. L'attrice ha però approfittato di un'intervista rilasciata a Rolling Stone per richiamare alla mente il periodo di riprese di Titanic, il film del 1997 che le ha donato la fama assoluta a livello internazionale. Winslet ha quindi descritto il legame che unisce tutt'ora lei ed il suo storico co-protagonista, Leonardo DiCaprio, ricordando la famosa scena di sesso in auto del film di James Cameron.

L'attrice ha quindi spiegato che lei e Leonardo DiCaprio si scambiavano numerosi consigli sessuali mentre stavano girando il film ed ha definito la scena bollente come "carina". Winslet e DiCaprio avrebbero riso delle news di gossip che all'epoca suggerivano che loro due fossero una coppia nella vita reale. "Solo pensarci sarebbe stato folle perché sarebbe stato assolutamente come un incesto. Con Leo ho un rapporto che tutte le donne del mondo invidierebbero", ha quindi dichiarato Winslet, parlando dei consigli sessuali che i due si sono scambiati durante i tempi morti sul set. "Sai, parlavamo di alcune cose molto personali e ci chiedevamo consiglio a vicenda. Una specie di, 'No, non farlo in questo modo, fallo in questo modo'. È molto bravo in questo. Devo dire che molti di quei consigli sessuali che mi ha dato hanno funzionato. E so che la stessa cosa vale anche per lui". L'attrice non ha rivelato nel dettaglio quali fossero questi consigli ma ha ammesso che erano "davvero troppo espliciti".

Nella medesima intervista, Winslet ha parlato della scena di sesso di Titanic, spiegando come il legame tra i personaggi di Jack e Rose fosse così diverso da quello tra DiCaprio e lei, ammettendo di aver trovato comunque l'esperienza piacevole. "La Rose in me era davvero innamorata del Jack in lui. E anche se non mi sentivo così per Leo, è stato piuttosto bello sentirmi in quel modo nella scena. È stato piuttosto adorabile". Infine, Winslet ha dichiarato che DiCaprio si è alzato subito e si è allontanato una volta che la telecamera aveva smesso di girare: "Ricordo che stavo lì a pensare 'Che peccato che sia finita', perché era stato carino".

Per quanto riguarda Mare of Easttown, la nuova serie TV creata da Brad Ingelsby, ricordiamo che sarà presentata in anteprima su HBO il 18 aprile 2021.