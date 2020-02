Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in Titanic sono stati protagonisti della scena di sesso più cult del cinema internazionale a fine anni '90, e probabilmente ancora oggi si guarda alla loro interpretazione come apoteosi del romanticismo e dell'amore eterno. Si penserebbe che in 23 anni, dal 1997, si siano esaurite tutte le novità a proposito di quella specifica scena e invece no. Winslet ha ancora qualcosa da rivelare.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una scena di Titanic

Girando Titanic tra Winslet e DiCaprio è scoppiato qualcosa, che ha dato il via a un'amicizia strettissima e tuttora viva. Ogni premiazione in cui sono presenti entrambi è un'occasione per godersi il loro splendido rapporto, mai tramutato in attrazione fisica o interesse sentimentale, a detta di entrambi nel corso degli anni. Ricordate la reazione di Kate quando Leonardo vinse l'Oscar come Miglior attore nel 2016 per The Revenant? Ecco, quello è il tipo di amicizia che sopravvive anche a Hollywood.

Kate Winslet: "Io e DiCaprio ripetiamo le battute di Titanic ancora oggi"

Sul set di Titanic i due erano praticamente inseparabili e si sostenevano a vicenda durante i momento più stressanti, vista la mole gigantesca della produzione di James Cameron e la pressione a lavorare al 100% che ne conseguiva. In una recente intervista a Rolling Stone, Winslet torna con la mente a quei giorni di riprese, quando la coppia era costantemente calata nei panni di Rose e Jack: "Ci facevamo le cose più ridicole a vicenda. Lui mi faceva il solletico, afferrandomi e lasciandomi. E io facevo la stessa cosa, tipo palpandogli il sedere."

Parlando della celebre scena di sesso di Titanic, Kate Winslet ricorda con piacere la complicità che si venne a creare con Leonardo DiCaprio, probabilmente anche grazie al rapporto amichevole che i due avevano instaurato durante le riprese: "Anche se non vedevo Leo sotto quella luce, è stato carino rivalutarlo in quel senso per la scena. É stato proprio piacevole. E poi, la camera ha finito di riprendere, lui si è alzato e la scena era pronta."