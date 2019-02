Titanic: James Cameron mostra l'impronta di Rose, che dopo 21 anni è ancora lì!

Marica Lancellotti

James Cameron è un noto collezionista accanito di oggetti di scena. Nel suo immenso magazzino per esempio custodisce tantissimi cimeli di Titanic, compresa l'auto d'epoca teatro della scena d'amore tra i due protagonisti che è ancora "marchiata", dopo 21 anni, dall'impronta di Rose!

A rivelarlo è stato lo stesso regista attraverso un post sul suo account Instagram in cui si vede il vetro posteriore della vettura completo dell'impronta lasciata dalla mano Rose in una delle scene più iconiche del colossal. "Più di 20 anni, la famosa impronta della mano di Titanic è ancora lì: guardate bene..." ha scritto James Cameron per accompagnare la foto.

Nell'immagine, guardando bene come lui raccomanda, si posso scorgere anche un braccio meccanico, che ha poco a che vedere con il film del 1997 e che ha tutta l'aria di essere il braccio destro di un T-800 e un modellino del Titanic, proprio riflesso sul vetro. A proposito di vetro: come ha fatto, in 21 anni, quell'impronta a rimanere al suo posto? Perchè, per evitare che sparisse con tutto il vapore utilizzato per rendere sudati Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, è stata fissata con uno spray. Ma c'è di più, e questo è un dettaglio che potrebbe togliere molto romanticismo a tutti i ricordi dei fan: come ha svelato lui stesso in uno speciale di AMC, quell'impronta non appartiene a Rose/ Kate Winslet ma allo stesso James Cameron!